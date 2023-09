Kunde macht Pfui-Entdeckung in Salat von Lieblings-Rewe: „Mmmmhhhh“

Von: Armin T. Linder

Eine bunte Salatmischung wurde einem Rewe-Kunden etwas zu bunt: Er beschwerte sich beim Supermarkt über einen durchaus ekligen Fund.

Köln - Danach ist ihm wohl der Appetit auf Vitamine gehörig vergangen. Und auch sein „Lieblingsrewe“ hat Minuspunkte gesammelt: Ein Supermarkt-Kunde beschwerte sich via Facebook über einen höchst unerfreulichen Fund im Salat. Ein Insekt hatte sich zwischen die knackig grünen Blätter verirrt. Das dokumentiert der Rewe-Kunde mit zwei Fotos. Natürlich ist die Entdeckung nicht offiziell bestätigt, aber wie ein Fake wirkt alles auch nicht.

Rewe in Köln: Kunde macht Ekel-Entdeckung

„Mmmmhhhh … verdammt lecker, was man so in Euren verzehrfertigen Salaten findet“, schreibt er auf der offiziellen Rewe-Facebook-Seite. Er gibt auch an, wo Salat und Tier herstammen: „Gekauft bei meinem eigentlichen Lieblings-Rewe-Center, Venloer Str. 601-603.“ Die Stadt ist dann natürlich Köln.

Nun steht außer Frage, dass Salat ein Naturprodukt ist und sich – ganz gleich, wie der Anbau vonstatten geht – da durchaus etwas Unwillkommenes einmischen kann. Es ist auch nicht der erste Ekel-Fund in einem Supermarkt-Salat. Ein Edeka-Kunde machte Bekanntschaft mit einem Frosch. Und im Aldi-Brokkoli entdeckte eine Kundin Unschönes. Nur zwei Beispiele aus den sozialen Medien. Ein weiteres hat nun der Kölner Rewe-Kunde parat.

Rewe reagiert auf Beschwerde: „Tut uns leid“

Rewe reagiert prompt auf die Beschwerde und zeigt sich untröstlich. „Das sollte natürlich nicht passieren, tut uns leid!", schreibt das Social-Media-Team und will wissen: „Was für ein Salat war das denn?" Eine Antwort kam in den ersten zwölf Stunden nicht, aber der Supermarkt dürfte dem ungebetenen Gast noch nachgehen.