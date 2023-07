Schoko-Bons von Ferrero bekommen neues Rezept – Konzern streicht umstrittene Zutat

Von: Vivian Werg

Teilen

Seit über 30 Jahren sind die Schoko-Bons eine beliebte Süßigkeit. Doch künftig gibt es eine Änderung – einige Kritiker dürften sich bestätigt fühlen.

Kassel – „Schoko-Bons sind klein und rund. Mit einem Habs sind sie im Mund“ – die meisten Menschen kennen den bekannten Werbe-Slogan der beliebten Süßigkeit des italienischen Süßwarenherstellers Ferrero. Und viele Schoko-Fans lieben die Kinder Schoko-Bons genau so, wie sie sind. Doch im Januar hatte ein EU-Beschluss für Aufregung und Kritik gesorgt. Demnach dürfen bestimmte Insekten (Grillen und Maden) in Lebensmitteln verarbeitet werden. Dabei sind Insekten tatsächlich schon seit langer Zeit Bestandteil einiger Produkte – beispielsweise zur Färbung von Lebensmitteln.

Schoko-Bons von Ferrero bekommen neues Rezept – Konzern streicht umstrittene Zutat

In diesem Zuge gerieten viele Produkte, in denen schon lange Insekten-Zutaten verwendet werden, wieder in den Fokus. So auch die kleinen Kinder Schoko-Bons. Denn für ihren typischen Glanz sorgte bislang die Zutat Schellack, die nur unter der E-Nummer E904 in den Zutatenlisten auftaucht. Immer häufiger wurde die Verwendung dieser Zutat von Verbrauchern scharf kritisiert. Denn hierbei handelt es sich um ein Ausscheidungsprodukt der Lackschildlaus.

Folglich sind die Schoko-Lieblinge streng genommen nicht mal vegetarisch. Jetzt hat Ferrero seine Rezeptur, wie das Online-Nachrichtenportal inFranken.de berichtet, überarbeitet. Und verzichtet nun auf den glänzenden Insekten-Überzug. Erst kürzlich sorgte der Konzern mit einem erneuten Salmonellen-Fund für Schlagzeilen. Auch ein Rückruf von Süßigkeiten sind leider keine Seltenheit. So waren Aldi, Rewe, dm und Co. im Juni erst von einem Süßigkeiten-Rückruf betroffen.

Ferrero: Neues Rezept hat keine Auswirkung auf bisheriges Geschmackserlebnis

Das Weglassen der speziellen Zutat wird dem Konzern zufolge keinerlei Auswirkungen auf den Geschmack haben. „Wir werden künftig das gleiche einzigartige Geschmackserlebnis von Kinder Schoko-Bons mit einer Zutatenliste bieten, in der Schellack kein Bestandteil mehr ist“, so die Pressestelle des Unternehmens gegenüber dem Nachrichtenportal. Die Schoko-Bons mit der neuen Rezeptur seien bereits im Handel, die alte Variante wird aktuell aber noch abverkauft. „In wenigen Wochen, je nach Abverkauf, werden ausschließlich Kinder Schoko-Bons mit der geänderten Rezeptur verfügbar sein“, zitiert das Portal die Pressestelle.

Ferrero ändert die Rezeptur von Kinder Schoko-Bons © Laurie Dieffembacq/ dpa

Dem italienischen Schokoladenhersteller zufolge reagiere man mit diesem Schritt auf „sich verändernde Erwartungen der Konsumenten“. Ob auch die Kritik vieler Verbraucher eine Rolle spielte, verrät das Unternehmen hingegen nicht.

Schellack auch in anderen Schokoladen- und Süßigkeiten enthalten

Aber nicht nur bei Ferrero kam Schellack zum Einsatz. Auch viele andere Schokoladen- und Süßigkeiten-Hersteller wie Milka, Mentos, Mars, Ehrmann oder Trolli verwenden laut Verbraucherportal chip.de das tierische Produkt. Wie das Lifestyle-Magazin desired.de berichtet, enthielten Smarties früher ebenfalls das Ausscheidungsprodukt der Lackschildlaus. Mittlerweile werden als Überzugmittel aber nur noch Carnaubawachs und Bienenwachs genutzt.