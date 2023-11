Aus für weitere Real-Filialen: Diese Standorte sind betroffen

Von: Vivian Werg

Es ist offiziell: Die Supermarkt-Kette Rewe erhält den Zuschlag für mehrere Real-Filialen. Die Übernahme hängt allerdings noch von verschiedenen Faktoren ab.

Kassel – „Einmal hin. Alles drin.“ Für diesen Werbeslogan war die große Handelskette Real mit zahlreichen Filialen deutschlandweit lange bekannt. Der Supermarkt-Konzern steckte aber seit längerem in der Krise und nach der Zerschlagung des Real-Konzerns Anfang 2022 mussten viele Filialen geschlossen werden oder wurden von der Konkurrenz wie Kaufland, Edeka und Co. aufgekauft.

Auch ein Rebranding zu „mein real“ und die neue Ausrichtung der Traditionsmarke konnte das Unternehmen nicht retten. Im September 2023 verkündete die real GmbH in einer Pressemitteilung, dass sie einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverantwortung gestellt habe. Mehr als 5000 Beschäftigte seien nach eigenen Angaben davon betroffen. Nun hat sich Rewe, wie die Lebensmittel Zeitung (LZ) berichtet, den Zuschlag für 15 „mein real“-Märkte in mehreren Bundesländern gesichert.

Rewe übernimmt in den kommenden Monaten eine Reihe von real-Filialen © Federico Gambarini/ dpa

Keine Wettbewerbsbedenken seitens des Bundeskartellamts: Diese real-Märkte darf Rewe übernehmen

Im Zuges des laufenden Insolvenzverfahrens gibt Real erneut Filialen ab. Am Montag (30. Oktober) erhielt die Supermarkt-Kette Rewe nach Angaben des Bundeskartellamts nun die Freigabe für den Erwerb von 15 unter der Marke „mein Real“ betriebenen LEH-Standorte. Damit konnte der zweitgrößte Lebensmitteleinzelhändler laut LZ insgesamt 20 real-Filialen für sich verbuchen.

Die 15 neuen zu übernehmenden Standorte, werden laut der Deutschen Presse-Agentur (dpa) von dem Finanzinvestor SCP kontrolliert. Welche Real-Märkte für Rewe freigegeben worden sind, haben wir hier im Überblick zusammengefasst:

Ort Straße Böblingen Röhrer Weg 18 Coesfeld Dülmener Str. 39 Erfurt Gothaer Str. 22 Ettlingen Huttenkreuzstr. 3 Euskirchen Narzissenweg 25 Gosen-Neu Zittau Am Müggelpark 10-12 Hagen Vollbrinkstr. 9 Hohe Börde Elbepark Ingelheim Nahering 3 Karlsruhe Ortenbergstr. 8 Mühlheim-Kärlich Industriestr. 4 Salzgitter Schäferwiese 15 Schwentinental Mergenthaler Str. 13-21 Übach-Palenberg Boschstr. 4 Wernigerode Dornbergsweg 43

„Die Übernahme der Standorte durch Rewe ist in allen betroffenen Markträumen wettbewerblich unproblematisch“, erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt. „mein real“ arbeitet bereits seit Längerem bei der Warenbeschaffung mit der Rewe-Gruppe zusammen.

15 real-Märkte bald Rewe: Übernahme hängt allerdings noch von verschiedenen Faktoren ab

Ob nach der kartellrechtlichen Freigabe die Übernahme tatsächlich stattfinden wird, hänge dpa zufolge von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von „einer Vereinbarung zwischen Rewe und den bisherigen Vermietern der Standorte“, heißt es.

real GmbH Sitz Mönchengladbach Gründung 1992 Verbliebene Filialen in Deutschland 62 Mitarbeitende über 5000

Letztes Jahr gingen rund 90 Standorte an Kaufland, der Rest an Edeka und Globus. In Göttingen übernahm Kaufland die real-Märkte, ebenso die Filiale in Kassel. Durch die Abgabe der Standorte konnten nach Aussagen der real GmbH „tausende Arbeitsplätze gesichert werden“. (Vivian Werg)