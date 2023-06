„Jetzt muss man sich schon vom Supermarkt zunölen lassen“: Rewe-Zettel entfacht Riesen-Diskussion

Von: Armin T. Linder

Teilen

Im Ton vergriffen oder absolut angemessen? Ein Zettel in einer Rewe-Filiale sorgt für Diskussionen. Schon in der ersten Stunde haben Tausende reagiert.

Berlin - Der Alltag ist vollgepflastert mit Zetteln, kleinen und großen Hinweisen. Manchmal greifen Personen zu Stift und Papier, um Mitmenschen mal mehr, mal weniger nette Dinge zu sagen. Und es gibt auch viele Notizen der offiziellen Natur - selbst ein handelsüblicher Supermarkt ist voll davon, etwa am Pfandautomat. Ein Blatt Papier, das in der Rewe-Filiale Ackerhalle in Berlin hängen soll, sorgt nun für Diskussionen.

Publik gemacht hat es die auf solche Hinweise spezialisierte Instagram-Seite „Notes of Berlin“. Schon in der ersten Stunde gab es Tausende Likes und Dutzende Reaktionen. Das mit Klebeband an einem Tiefkühlschrank befestigte Blatt Papier beginnt mit „Liebe Kunden“ und geht dann wie folgt weiter: „Bitte unterstützen Sie uns dabei, die Kühlschränke zu entlasten. Vor ca. 5000 Jahren erfand die Menschheit Glas und seit ca. 200 n.C. gibt es erste Glasscheiben. Nutzen Sie bitte diese Erfindung, um die Artikelauswahl bei geschlossener Tür zu betrachten und Ihre Kaufentscheidung zu treffen. Bitte erst die Tür öffnen, wenn Sie einen Artikel entnehmen.“ Weil eine gute Botschaft heutzutage auch noch einen Hashtag braucht, gibt es ein „#erstdurchsGlasgucken“ on top.

Nun lässt sich gegen Energiesparen mal gar nichts einwenden. Das schont die Umwelt und die Kasse - in dem Fall die des Supermarktes. Es ist auch nicht der erste Rewe-Zettel dieser Art an einem Schrank mit Tiefkühlkost: Ein weiterer wurde vor ein paar Monaten öffentlich, und damals gelangt die Sache mit dem Augenzwinkern wohl ziemlich gut. Anders scheint es bei dem im Berliner Rewe jetzt zu sein. Kunden mögen es nicht, wenn sie von Rewe von oben herab belehrt werden, wie es auch schon mal vorkam. Genau so scheint nun aber der Berliner Rewe-Zettel von vielen aufgenommen zu werden.

Im Ton vergriffen? Rewe-Zettel sorgt für Diskussionen

Einige stänkern nämlich in den Kommentaren zurück, ihnen missfällt die Wortwahl: „Jetzt muss man sich von nem Supermarkt schon passiv aggressiv zunölen lassen“, schreibt eine Person. „Warum nett sein, wenn‘s auch klugscheißerisch geht“ und „‚Bitte Türen möglichst geschlossen halten‘ hätt es auch getan. Unsympathisch“ weitere. Gleich mehrere rechtfertigen die Türöffnung durch Gründe wie „Manchmal muss man die Zutatenliste lesen“. Die Sache mit dem Humor auf dem Zettel kommt zumindest teilweise an: „Haha, ich finde es richtig gut geschrieben“ und „Sehr witzig, gefällt mir“ lauten entsprechende Kommentare.

Andere merken an, dass der Zettel die Sicht durch die Scheibe nicht verbessert. „Ich fürchte, dass der Riesenzettel bei der Auswahl der Artikel dahinter wenig hilfreich ist. Wir haben das hier auch. Die hängen dann an jeder 3. Tür. Kontraproduktiv“, heißt es. Oder auch: „Zettel hängt im Weg. Man kann die Artikel hinter dem Zettel nicht sehen.“

Rewe-Zettel: Viele sind auf der Seite des Supermarktes - „Kunden sind Schweine“

Andere hingegen schlagen sich eher auf die Seite von Rewe - gegen die achtlose Kundschaft: „Wenn die Leute nicht so dumm wären, bräuchte man solche Zettel nicht“, so ein Kommentar. „Schon traurig, dass man sowas explizit sagen muss. Von Selbstverständlichkeit kann man leider nicht mehr ausgehen“ ein weiterer. „Traurig, dass man das denn Kunden sagen muss. Die Menschheit verdummt“, heißt es ebenfalls. Dass im Supermarkt mitgedacht wird, ist eben nicht immer eine Selbstverständlichkeit - manche Kunden lassen gar an der Menschheit zweifeln. Das merkt auch dieser User an: „Wer mal im Supermarkt gearbeitet hat, versteht diese Nachricht als äußerst freundlich. Kunden sind Schweine, reißen alles auseinander, legen überall ihre Ware ab und wenn mal was runterfällt, dann sagt man nicht der Belegschaft Bescheid. Der Dreckssahnekefir muss ja erst durch alle Gänge getrampelt werden.“

Eine Beobachterin zeigt sich versöhnlich: „Ich finde das super! DIE Leute, die man da drauf hinweisen muss, sind auch DIE Leute, die sich darüber aufregen. Und hey, habt einen schönen, stressfreien Tag.“ Manches geschieht eben tatsächlich auch aus Unwissenheit: Dass ein bestimmtes Getränk nicht aufs Kassenband gehört, dürfte nicht in allen Köpfen verankert sein. Und haben Sie sich je Gedanken gemacht über ein ungeschriebenes Gesetz an deutschen Supermarkt-Kassen? (lin)