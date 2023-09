„Erstunken ist noch niemand“? Beschwerde über Geruchsbelästigung findet viel Zuspruch

Von: Robin Dittrich

Starke Gerüche sind in geschlossenen und kleinen Räumen überaus unangenehm. In einem Fahrstuhl führten sie jetzt zu einem wütenden Zettel.

München – Der Instagram-Account „notesofgermany“ postet regelmäßig kuriose Zettel, die in deutschen Städten gefunden werden. Eine Nachricht in einem Fahrstuhl führte zu großer Belustigung und Zustimmung vieler Instagram-Nutzer.

Geruchsbelästigung im Fahrstuhl: Zettel bekommt viel Zustimmung auf Instagram

Deutschland scheint gefüllt mit kuriosen und komischen Zetteln zu sein, die es wert sind, auf Social Media gepostet zu werden. Der Instagram-Account „notesofgermany“ teilt teils mehrere Fundstücke pro Tag, die reichlich kommentiert werden. So beschwerte sich ein Hausbewohner darüber, dass er von seinen Nachbarn mehrmals in der Nacht wach geklingelt wurde, weil diese ihren Schlüssel vergessen hatten. Auch die „Duftmarken“ in einem Fahrstuhl sorgten dafür, dass ein Bewohner sich per Zettel beschwerte.

Um den Geruch in einem Fahrstuhl ging es auch in einem weiteren Post von „notesofgermany“. Auf einem angebrachten Zettel hieß es: „Noch einmal: bitte das ‚parfümieren‘ von Fahrstuhl und Treppenhaus unterlassen.“ Das Problem des Zettel-Erstellers: „Der Gestank ist unerträglich und vor allem sehr schädlich.“ Wie dieser befürchtet, „können so ausgelöste Allergien tödlich enden.“ Gefunden wurde der Zettel offenbar in Hamburg. „notesofgermany“ kommentierte ihn mit einem trockenen „stinkt jemandem.“

„Vielen Dank fürs einparfümieren“ – anderer Fahrstuhl-Gast kontert

In dem Instagram-Post des geteilten Zettels kamen schnell etliche Kommentare zusammen. Ein Instagram-Nutzer „versteht den Typen. Dieses extreme Deo oder Parfüm ist widerlich, riecht nicht gut und man kann kaum atmen.“ Ein anderer forderte ebenfalls etwas mehr Rücksichtnahme: „Auch wenn die Formulierung ein wenig drüber ist, kann ich es schon nachvollziehen. So manches Parfüm ist schon arg intensiv und löst dann Übelkeit aus.“

Auch ein weiterer Nutzer fand, dass „manches Parfüm als Belästigung oder Nötigung gewertet werden kann, wirklich schlimm.“ Ein anderer Fahrstuhl-Gast wollte die Bitte des Zettel-Erstellers nicht akzeptieren. Er klebte selbst einen Zettel darunter, auf dem „vielen Dank fürs einparfümieren des Fahrstuhls. Riecht ehrlich gesagt viel besser als der ewige Hundemuffel.“ Auf Instagram gab es ebenfalls einige Nutzer, die den ersten Zettel nicht ganz nachvollziehen konnten: „Ich höre meinen Lehrer aus grauer Vorzeit im Ohr: Erstunken ist noch niemand.“