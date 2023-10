„Ihr seid die neuen Virologen“: Heizungsbauer berichtet von verzweifelten Familien

Von: Kilian Bäuml

Das Heizungsgesetz wurde beschlossen, trotzdem herrscht weiter große Unsicherheit. „Der Beratungsbedarf der Menschen ist enorm“, denn es gibt weitere Probleme.

Kassel – Wohl kaum ein anderes Thema hat die Gemüter in diesem Jahr so stark erregt wie die Heizungsdebatte. Der Entwurf des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) geriet frühzeitig in die Medien und führte zu Entsetzen und Verunsicherung bei Verbrauchern. Für viele Menschen wurde der Eindruck erweckt, ihnen werde die Heizung weggenommen. Es folgten monatelange Diskussionen über das Heizungsgesetz und zahlreiche Änderungen am ursprünglichen Entwurf. Für viele Verbraucher stellte sich die Frage, ob es sich noch lohnt, eine Öl- oder Gasheizung zu ersetzen. Vor wenigen Wochen wurde das Gesetz beschlossen, doch die Unsicherheit bleibt. Dabei ist das Heizungsgesetz an sich nicht das einzige Problem.

Verunsicherung durch das Heizungsgesetz: „Sanierung wurde Jahrzehnte verschlafen“

Wer es im Winter trotz niedriger Temperaturen in der Wohnung gerne warm hat, dreht die Heizung auf. Trotzdem raten einige Experten, die Heizung nicht auf über 20 Grad zu stellen. Wird viel geheizt, macht es sich – je nachdem welches Heizmittel genutzt wird – schnell in der Klimabilanz bemerkbar. Aus diesem Grund soll Heizen nachhaltiger werden. Dazu wird vor allem der Einbau von Wärmepumpen gefördert, die mit Strom laufen – die weit verbreiteten Öl- und Gasheizungen hingegen sollen nach und nach verschwinden. Doch nicht nur das Heizmittel an sich spielt für die Klimabilanz eine wichtige Rolle.

„Die Immobilien in Deutschland sind katastrophal alt. Und bei der Sanierung wurden Jahrzehnte verschlafen“, erklärte Heizungsinstallateur Thomas Haun dem focus.de. Die Zeitung hat den Experten bei der Arbeit begleitet und auch mit einer Familie gesprochen, die direkt von der Ungewissheit über das Heizungsgesetz betroffen war. In einigen Fällen würde sich der Abriss des Hauses mehr lohnen als eine Renovierung, sagt der Fachmann. Zudem gibt es über die Wärmepumpe einige Mythen, doch auch wenn der Ausbau von Wärmepumpen gefördert wird, ist das Heizen mit ihnen laut Haun nur in gut gedämmten Gebäuden günstiger.

„Ihr Heizungsbauer seid die neuen Virologen“ – Unsichere Verbraucher suchen nach Heizungsgesetz oft nach Fachleuten

„Der Beratungsbedarf der Menschen ist enorm“, erzählte Hain. Ein Kunde sagte ihm sogar: „Ihr Heizungsbauer seid die neuen Virologen!“ Der Heizungsinstallateur kann die Sorgen und Unsicherheiten der Menschen nachvollziehen. „Viele haben sich aber auch in der Annahme gemütlich eingerichtet, dass sie bei einem Hauskauf Kosten für die Miete sparen“, erklärte Haun. „Ein Haus bedeutet aber Instandhaltung. Dafür muss man Geld zur Seite legen.“ So ist etwa ein Heizungstausch teuer und kann Eigentümer an ihre Grenzen bringen.

Zudem war lange nicht klar, auf welche Umstellungen sich Verbraucher einstellen müssen. Bei vielen Menschen, die einen Umzug oder Umbau geplant hatten, machte sich die Frustration spätestens bemerkbar, als die Entscheidung über das kontroverse Heizungsgesetz nicht vor der Sommerpause nicht zustande kommt.

Eine Familie, die sich von Thomas Haun eine Wärmepumpe einbauen lassen möchte, erzählte dem Focus, dass die lange andauernde Unklarheit in ihrem Fall dazu geführt habe, dass die Wärmepumpe erst deutlich später als geplant eingebaut wird. Doch auch die Berichterstattung habe sie verunsichert. Sowohl in den klassischen Medien als auch auf Social Media sei stark und teils reißerisch über das Thema Heizen berichtet und diskutiert worden.

Kritik und Probleme des Heizungsgesetzes: „Trauriger Tiefpunkt“, der viele Fragen offen lässt

Doch nicht nur in der Medienlandschaft wurde das Heizgesetz kontrovers diskutiert, auch in der Politik wurden kritische Stimmen laut. So sagte Florian Hernnan, Chef der CSU im Bundesrat: „Selten hat ein Gesetzesvorhaben der Bundesregierung die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land derart verunsichert und verärgert.“ Darüber hinaus kritisierte er, dass bei der Förderung Holzheizungen benachteiligt seien, die besonders im ländlichen Raum eine wichtige Rolle beim Heizen tragen. Eine entsprechende Förderrichtlinie befindet sich aktuell noch in der Abstimmung.

Brandenburgs Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) bezeichnete das Verfahren zum Heizungsgesetz einen „traurigen Tiefpunkt“ in der Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, der viele weitere Fragen offenlasse. Auch aus einer anderen Richtung kommt Gegenwind, denn selbst ein Klimaforscher empfiehlt in der Heizdebatte einen anderen Weg.

Heizungsgesetz verunsichert Verbraucher: Grüne „wollen und werden niemanden damit allein lassen“

Die Grünen selbst heben auf ihrer Website, die positiven Seiten des neuen Gesetzes hervor und versprechen, die verunsicherten Bürger würden nicht auf sich gestellt bleiben. „Wir wollen und werden niemanden damit allein lassen. Die Koalition hat sich geeinigt, dass wir bis weit in die Mitte der Gesellschaft fördern wollen“, wird etwa Omid Nouripour, Mitgleid des Bundestages, zitiert.

Doch neben den Unklarheiten bezüglich des Einbaus und Umbau von Heizkörpern gibt es jedoch noch ein anderes Problem – den Fachkräftemangel. Um die Ziele des Heizungsgesetzes umzusetzen fehlen Fachkräfte wie Handwerker und Installateure, die Verbraucher bei der Wahl eines Heizmittels beraten und ein entsprechendes Projekt vornehmen können. (kiba/dpa)