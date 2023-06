Eklat um Mediamarkt und „Drachenlord“: Elektro-Kette entschuldigt sich

Von: Niels Britsch

Ein Werbevideo einer hessischen Mediamarkt-Filiale sorgt für Kritik. Mittlerweile ist der Clip gelöscht worden und das Unternehmen hat sich für die Veröffentlichung entschuldigt.

Dietzenbach – Auf dem Video, das auf dem TikTok-Account der Mediamarkt-Filiale aus Dietzenbach (Hessen) veröffentlicht wurde, sind drei Männer zu sehen, mutmaßlich Mitarbeiter der Dietzenbacher Filiale. Sie stehen vor einem Bildschirm, im Hintergrund ist lautes, unflätiges Gebrüll zu hören: „Halt Dein Maul, Du hast hier nix zu melden, auch wenn Du es net hören willst. Ich bin hier der Gott und nicht Du!“ Untertitelt ist das Video mit dem grammatikalisch fragwürdigen Satz: „Wenn Gott mal wieder in die Abteilung ist.“ Die drei Männer horchen kurz auf, nach dem Gebrüll endet der siebensekündige Clip.

„Drachenlord“ - hier am Rande des Gerichtsprozesses - sieht sich immer wieder Mobbing ausgesetzt. © Daniel Karmann/dpa

Was viele vermutlich nicht wissen: Das Geschrei stammt von einem Youtuber, der unter dem Nutzernamen „Drachenlord“ Videos hochlädt und seit Jahren von einem Mob verfolgt, beleidigt, provoziert und gedemütigt wird. Nachdem er in einem seiner Videos seinen Wohnort preisgibt, taucht regelmäßig der Mob vor seinem Haus im beschaulichen Dorf Altschauerberg auf.

Drachenlord: Verfolgt und gedemütigt vom Mob

Das Ganze eskaliert sogar so weit, dass er sich zu Gewalttaten gegen die Mobbing-Täter hinreißen lässt und deshalb mehrfach verurteilt wird. Auch einigen seiner Verfolger ist bereits der Prozess gemacht worden. Sogar nachdem der „Drachenlord“ seinen Wohnort wechselt, wird der Youtuber immer wieder von seinen Verfolgern aufgespürt und provoziert, Videos davon landen im Netz und werden vom Mob gefeiert.

Vor diesem Hintergrund sorgt die Nutzung der Audio-Sequenz in dem Werbevideo für Kritik. Das kollektive Mobbing des „Drachenlords“ werde für Werbezwecke abgefeiert, so der Vorwurf. In den Kommentaren unter dem Video ist der Zuspruch jedenfalls groß, auf einzelne Beiträge reagiert der Account des Dietzenbacher Mediamarkts auch mit Lach-Smileys – schwer zu glauben also, dass die Geschichte hinter dem Gebrüll in dem Video nicht bekannt ist.

Mediamarkt in Dietzenbach: „Unachtsames Verhalten“

Inzwischen ist das Video wieder gelöscht worden. Unsere Redaktion hat Mediamarkt um eine Stellungnahme gebeten und wollte unter anderem wissen, wer für solche Marketing-Aktionen verantwortlich ist und ob es sich um einen offiziellen Account des Unternehmens beziehungsweise der Dietzenbacher Filiale handelt. „Bei Mediamarkt-Saturn stehen wir für Respekt, Offenheit und Toleranz. Mobbing und Diskriminierung sind nicht mit unserer Unternehmenskultur vereinbar“, heißt es in der Stellungnahme. „Das vom Mediamarkt Dietzenbach gepostete TikTok-Video ist leider ohne die nötige Sensibilität entstanden und entspricht diesem Grundsatz nicht. Es wurde daher gelöscht und der Markt entsprechend sensibilisiert. Wir entschuldigen uns für das unachtsame Verhalten unserer Kolleginnen und Kollegen.“

Auf die aufgelisteten Fragen unserer Redaktion geht das Unternehmen nicht konkreter ein. So bleibt ungewiss, ob die Verantwortlichen für das Video von dem Hintergrund wussten oder gar Teil der Mobbing-Szene sind. Auch die Frage, ob der Vorfall Konsequenzen für den Umgang mit Unternehmensaccounts hat, bleibt unbeantwortet. (Niels Britsch)