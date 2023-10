Mit dem iPhone andere Menschen belauschen? Wie es dazu kommt – und was Sie dagegen tun können

Von: Michelle Mantey

Teilen

Eine bestimmte iPhone-Funktion kann in den falschen Händen missbräuchlich genutzt werden. Dabei hat diese einen ganz anderen Sinn. So können Sie sich schützen.

Kassel – Mit der Funktion „Live-Mithören“ sollen Menschen mit verringertem Hörvermögen in einer belebten Umgebung besser hören können. So kann das iPhone durch diese Option als eine Art Mikrofon dienen, mit dem Personen auch in einigen Metern Entfernung Gespräche hören können. Es soll helfen, in einem Restaurant Umgebungsgeräusche zu unterdrücken oder ein Konzert besser zu verfolgen. Andere nutzen diese Funktion jedoch, um Personen zu belauschen.

Grundsätzlich ist das Abhören strafbar. Somit darf die Funktion nicht ohne Zustimmung der hörbaren Personen genutzt werden. Besonders tückisch ist jedoch: Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, dass sie möglicherweise abgehört werden. Daher sollten Verbraucher besonders vorsichtig sein und die Augen offenhalten. Denn das iPhone hat viele versteckte Funktionen, wie auch einen Knopf auf der Rückseite.

Eine gute gemeinte Funktion des iPhones kann auch zum Abhören genutzt werden. (Symbolbild) © Westend61/IMAGO

Wie können sich Verbraucher vor dem Abhören mit dem iPhone schützen?

Seit Einführung des Apple-Betriebssystems iOS 12 benötigen Personen für das „Live-Mithören“ lediglich ein iPhone und einen Bluetooth-Kopfhörer. Um zu prüfen, ob die Funktion missbraucht wird, gilt es Folgendes zu beachten:

Prüfen, ob ein iPhone, ein iPad, eine Apple-Watch oder ein iPod Touch lange Zeit ohne erkenntlichen Besitzer herumliegt

Gerät im gesperrten Zustand ansehen

Prüfen, ob in der linken Ecke des Displays ein Mikrofon angezeigt wird

Ist das Symbol rot umrandet, so ist die „Live-Mithören“-Funktion aktiviert

Das missbräuchliche Mithören klappt laut Chip auch mit dem iPad, der Apple-Watch oder dem iPod Touch.

Live-Mithören beim iPhone: Funktion soll hörgeschädigten Menschen helfen

Apples globale Leiterin für Barrierefreiheit Sarah Herrlinger erklärte bereits vor einigen Jahren, dass das Unternehmen Barrierefreiheit als einen ihrer Grundwerte ansehe. „Wir versuchen, den Menschen die Werkzeuge zu geben, die sie brauchen, und dies auf eine Weise zu tun, die ihnen gegenüber respektvoll ist“, sagte sie im Interview mit dem Evening Standard.

Um die Funktion nutzen zu können, muss sie dem Kontrollzentrum hinzugefügt werden. Dieses ist für iPhone-Nutzer gedacht, um wichtige Funktionen schnell zur Hand zu haben. Ab dem iPhone X lässt sich das Kontrollzentrum mit einem Wisch auf dem Display von oben rechts nach unten öffnen. Bei älteren Modellen funktioniert es umgekehrt mit einem Wisch von unten nach oben. Falls die Funktion „Live-Mithören“ dort noch nicht erscheint, lässt sie sich so hinzufügen:

Unter „ Einstellungen “ das „ Kontrollzentrum “ auswählen

“ das „ “ auswählen Nach unten scrollen und neben der „ Hören-Taste “ auf die „ Hinzufügen-Taste “ tippen

“ auf die „ “ tippen Nun einfach wieder auf „ Zurück “ oder „ Einstellungen “ tippen, damit die Änderung gespeichert ist

“ oder „ “ tippen, damit die Änderung gespeichert ist Quelle: Apple

Nun erscheint im Kontrollzentrum das Symbol mit einem Ohr. Nachdem man es angetippt und „Live-Mithören“ ausgewählt hat, muss das Handy nur noch mit den Kopfhörern verbunden werden. Im Anschluss funktioniert das iPhone wie ein Mikrofon, das Gespräche und Geräusche aufzeichnet und sie über die Kopfhörer wiedergibt.

Sollten Verbraucher jedoch entdecken, dass die Funktion „Live-Mithören“ zum Abhören genutzt wird, so ist es wichtig, der Person bewusst zu machen, dass es sich hierbei um eine Straftat handelt. Neue Funktionen soll es bald auch für Facebook, WhatsApp und Instagram geben. Mark Zuckerberg plant dafür KI einzusetzen. (mima)