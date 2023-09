Das neue iPhone und die Konkurrenz im Test: Diese Smartphones lohnen sich jetzt

Von: Jörg Heinrich

Handys von 150 bis 2259 Euro zeigen im Test, ob sie ihr Geld wert sind. © Jonathan Brady/dpa

Teuer muss nicht immer auch gleichbedeutend sein mit Top-Qualität: Zum Verkaufsstart des neuen iPhone 15 haben wir die aktuellen Smartphone-Angebote der namhaften Hersteller getestet.

Das iPhone 15 ist da, nachdem es zuvor bei der Keynote 2023 vorgestellt wurde. Das Apple-Handy ist mit 949 Euro bis maximal 1949 Euro dank gestiegenem Euro-Kurs sogar etwas günstiger als die Vorgänger. Doch gute Smartphones gibt es schon für viel weniger Geld. IPPEN.MEDIA verrät pünktlich zum iPhone-Verkaufsstart am letzten Freitag, wie es aktuell bei den Handys ausschaut. Der Preisbrecher kostet nur 150 Euro – während für die Topmodelle das Zehnfache davon oder sogar noch mehr fällig wird. Zehnmal besser sind sie deswegen aber längst nicht.

Smartphones im Warentest: Geräte ab 150 Euro

Preis-Champion bei Warentest ist das China-Handy Xiaomi Redmi Note 11, das für 150 Euro erstaunlich gute Technik bietet. Weniger sollte niemand für ein neues Smartphone ausgeben - denn dann machen die Geräte nicht mehr viel Freude. Der ausdauernde Akku des Xiaomi schafft die Traumnote 1,0. Der helle und scharfe Bildschirm verdient sich eine 1,4. Nur die Vierfach-Kamera schneidet mit Note 2,9 lediglich befriedigend ab. Schnappschüsse bei gutem Licht klappen prima, bei Dämmerung und Dunkelheit rauschen die Fotos. Aber das ist bei allen günstigen Handys so. Denn die Preisklassen unterscheiden sich vor allem bei der Kameraqualität. Die Gesamtnote 2,2 des Xiaomi ist zu diesem Preis kaum zu schlagen. Selbst der 20 bis 30 Euro teurere Nachfolger Redmi Note 12 schafft nur Note 2,4, weil die Bedienung unpraktischer ist und weil der Akku nicht mehr ganz so lange durchhält. Gut und günstig ist auch das Motorola Moto G23 (Note 2,5, 150 Euro).

Das bieten die neuen Smartphones ab 300 Euro

Hier empfiehlt Warentest die Handy-Riesen Google und Samsung - und den frechen China-Newcomer Nothing. Dessen Nothing Phone (1) mit cleverer LED-Alarmfunktion auf der Rückseite (360 Euro) ist mit Note 2,0 das aktuell bestgetestete Handy unter 400 Euro. Für alle Funktionen von der Bedienung bis zur Kamera gibt es die Note „gut“. Dahinter folgen das Google Pixel 6a (Note 2,1; 350 Euro), das vor allem bei Kamera und Bildschirm überzeugt - und Samsungs Mittelklasse-Bestseller Galaxy A34 5G (Note 2,1; 300 Euro). Das Korea-Handy fällt bei den Kameras ein wenig ab, glänzt aber vor allem mit einem Top-Bildschirm. Für 80 Euro mehr gibt es das Galaxy A54 5G (2,0), das bei Kameras, Display und Akku noch mehr zu bieten hat.

Google führt vor Google in der Preisklasse ab 450 Euro

Hier führt bei Warentest Google vor Google. Das Google Pixel 6 (Note 1,9; 480 Euro) liegt sogar vor dem neueren Pixel 7 (2,0; 530 Euro). Die Pixel-Handys glänzen dank der KI-Tricks von Google traditionell vor allem mit erstklassigen Fotos und Videos, die auch bei schlechtem Licht gut gelingen (Nachtmodus). Außerdem verwenden sie Googles eigenes Betriebssystem Android in seiner „nackten“ Form ohne die Verschlimmbesserungen anderer Hersteller. Deshalb wird die Software der Pixels meist schneller und länger aktualisiert als bei der Konkurrenz. In dieser Preisklasse kommen auch schon die ersten iPhones in Reichweite. Das Einstiegsmodell iPhone SE von 2022 (Note 2,2) startet bei rund 520 Euro. Das mit 5,4 Zoll angenehm handliche 12 mini von 2020 (Note 1,9) gibt es nach wie vor neu um die 570 Euro.

Smartphones ab 700 Euro: Bei Samsung fallen die Preise

Bei Samsung rauschen die Preise so schnell in den Keller, dass selbst das aktuelle Flaggschiff Galaxy S23 mittlerweile um die 700 Euro zu haben ist - zumindest in der Standardvariante ohne „Plus“ oder „Ultra“. Das S23 ist mit Gesamtnote 1,7 eine exzellente iPhone-Alternative mit Top-Noten für Bedienung, Bildschirm und Kameras. Google mischt hier mit dem Pixel 7 Pro (Note 2,0, 760 Euro) und Top-Kamera mit. Allerdings steht im Oktober bereits der Nachfolger Pixel 8/8 Pro an, der zum Start aber deutlich teurer werden dürfte. Ab rund 800 Euro gibt es Apples iPhone 14 von 2022 - das kaum schlechter ist als das neue iPhone 15 und das noch vier bis fünf Jahre mit frischer und sicherer iOS-Software versorgt wird. Das ist deutlich länger als bei der Android-Konkurrenz - ausgenommen das sehr empfehlenswerte niederländische Öko-Handy Fairphone 5 (699 Euro), dessen Hersteller Sicherheits-Aktualisierungen für die nächsten acht bis zehn Jahre verspricht.

Die Smartphone-Luxusklasse: Das ist ab 900 Euro zu haben

In der Luxusklasse dürften sich iPhone 15 (ab 949 Euro) und 15 Pro (ab 1199 Euro) im Weihnachtsgeschäft wie gewohnt am besten verkaufen. Schon die Vorgänger liegen bei Warentest mit den Noten 1,6 und 1,7 an der Spitze. Die Nachfolger können alles noch ein bisschen besser (aber nicht viel). Top-Alternativen sind das Samsung Galaxy S23+ (ab 1050 Euro) und S23 Ultra (ab 1080 Euro), die im Test beide ebenfalls eine 1,6 schaffen. Hier ist die Entscheidung zwischen iPhone mit iOS und Galaxy mit Android weitgehend Geschmackssache. Denn von beiden Herstellern kommen exzellente Smartphones. Eine sinnfreie und teure Spielerei ist dagegen Samsungs dickes und defektanfälliges Klapp-Smartphone Galaxy Z Fold 5 (ab 1390 Euro, bis 2259 Euro). Auch beim günstigeren Z Flip 5 (ab 830 Euro) klappt es nicht so recht, uns vom Sinn eines solchen Falt-Handys zu überzeugen.

