Edeka-Kunden von „Jägerschnitzel mit Kartoffelrösti“ irritiert – „Meine Katze würd‘s fressen“

Von: Carolin Gehrmann

Teilen

Ein Angebot bei Edeka sorgt bei Schnitzel-Fans für Aufruhr. Denn selbst mit viel Fantasie konnten die keines finden – dafür aber etwas anderes.

München – Es gibt Schnitzel. Und es gibt Verbrechen. Und manchmal gibt es auch beides. So sehen es jedenfalls die Nutzerinnen und Nutzer der Online-Plattform „reddit“, die Mitglieder der Community namens „Schnitzelverbrechen“ sind. In dieser Gruppe sammeln die erklärten Fans der panierten Köstlichkeit Bilder und Geschichten von allerlei Fehlern und Grausamkeiten, die bei der Zubereitung dieser Spezialität passieren können. Denn echte Liebhaber dulden beim Schnitzel recht wenig künstlerischen Freiraum.

Ganz am Schnitzel-Ziel vorbei schoss in ihren Augen das Dienstagsangebot eines Edeka-Marktes in Meertal. „Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll“, heißt es daher auch über dem Foto von dem aktuellen Schnitzelverbrechen, das von reddit-User Sodiac606 gepostet wurde. Jägerschnitzel mit Kartoffelrösti wurden darauf zum durchaus verträglichen Preis von sechs Euro angeboten.

Bei einem Edeka-Markt ist nicht unbedingt alles Schnitzel, was Schnitzel heißt

Doch man muss gar nicht so genau hinsehen, um zu erkennen, dass nicht überall Schnitzel drin ist, wo Schnitzel draufsteht. Denn auf dem dekorierten Teller finden sich zwar eindeutig mehrere Kartoffelrösti – aber eben kein Schnitzel. Stattdessen ist eine Keramikschale daneben drapiert worden. Darin: nicht zweifelsfrei definierbare Stücke in Soße. Es könnte sich dabei um Fleisch oder um Pilze handeln – beides Bestandteile von Jägerschnitzel.

Die Suche nach dem Edeka-Schnitzel – „Was auf diesem Bild ist das Schnitzel?“

„Ich finde trotz langer Suche kein Schnitzel“, kommentiert allerdings ein User unter dem Foto. „Was auf diesem Bild ist das Schnitzel?“, fragt ein anderer. Es herrscht große Verwirrung in der Schnitzel-Community. Ein User hat eine Vermutung: „Liegt das Schnitzel unter den Schlachtabfällen in der Schale?“, fragt er etwas boshaft.

Ein anderer User ist da hingegen ganz pragmatisch: „Kein Schnitzel, kein Verbrechen“, befindet er. Womit das Problem für ihn gelöst ist. Denn in seinen Augen handelt es sich bei dem hier Dargebotenen nämlich um ein ganz anderes Gericht: „Gegen Geschnetzeltes mit Rösti ist nichts einzuwenden, außer der merkwürdigen Präsentation und Deko“.

Geschnetzeltes statt Schnitzel bei Edeka – Wie kam es zu der Verwechslung?

Auch andere teilen seine Auffassung: „Da dachte wohl jemand Geschnetzeltes = Schnitzel“. Denn das Wort Schnitzel wird in einigen Regionen ja auch synonym für Schnipsel verwendet – und Geschnetzeltes besteht ja im Grunde aus kleingeschnittenem Fleisch oder eben Schnipseln. Einige vermuten scherzhaft, dass dafür möglicherweise sogar ein echter Jäger verwendet wurde.

Wie dem auch sei, das Jägerschnitzel, das keines ist, scheidet in der Schnitzelverbrechen-Community die Geister. „Auch wenn ich das Schnitzel hier nicht finden kann, sieht es für 6 Euro doch ganz o.k. aus“, findet ein Mitglied.

Katzen würden Schnitzel kaufen, vor allem zu dem Preis – Das Edeka-Angebot scheidet die Geister

Ein anderer würde den angebotenen Teller auch nicht gleich von der Tischkante stoßen, trotz vorhandener kleinerer Schönheitsfehler: „Mal abgesehen von der ganzen Lauchstange und dem Katzenfutter sehen die Röstis sehr gut aus.“ Auch ein anderes Mitglied denkt sogleich an die beliebten Stubentiger: „Meine Katze würd‘s fressen“, meint er oder sie.

Preislich finden viele das Angebot also durchaus in Ordnung. „Wenn wir in Hamburg sowas für 6 Euro bekämen, würden wir dankbar und weinend auf die Knie fallen in dem Edeka“, schreibt eine Userin.

„Kein Panier, kein Verbrechen“ – „Unpaniertes Zeug“ geht nicht als Schnitzel durch

Auch wenn die Essenz eines echten Schnitzels bei diesem Gericht fehlt: die knusprige Panade. „Keine Panier, kein Verbrechen“, urteilt daher auch ein weiteres Mitglied – und weist die Community damit freundlich, aber bestimmt darauf hin, dass in der Gruppe eigentlich kein „unpaniertes Zeug“ gepostet werden soll. Gewisse Regeln müssen also sein.

Ins Schwärmen gerieten Edeka-Kunden kürzlich wegen einer Leberkäsesemmel. Ein anderer Kunde der Supermarktkette musste nach dem Kauf von Tiefkühlcroissants lachen. Weniger lustig ist dagegen, dass Edeka-Einkäufe bald teurer werden – wegen neuer Verpackungen.