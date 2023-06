Fragwürdige Eigenmarken und falsche Versprechen: Rossmann-Insider packen in ZDF-Sendung aus

Von: Felina Wellner

Teilen

Rossmann-Insider werfen ein Blick hinter die Kulissen der Drogerie: Welche Tricks stecken hinter den Produktversprechen? Und welcher Wochentag lohnt sich für den Einkauf am meisten?

Burgwedel – Rund 1,7 Millionen Kunden kaufen täglich bei Rossmann ein, das geht aus offengelegten Geschäftszahlen hervor. Rossmann gehört neben dm und Müller zu den beliebtesten Drogerien in Deutschland. Ihr Kundenversprechen: Besonders günstige Preise. Doch ist Aktionspreisen immer zu trauen? Und wie sieht es mit anderen Produktversprechen aus? Vier Rossmann-Insider blicken in einer ZDF-Sendung hinter die Kulissen des Drogerie-Giganten.

Duschgel, Windeln, Reiseföhn – ZDF-Sendung zerlegt drei Rossmann-Produkte

Sie sind ehemalige Marketing-Manager, Filialleiter oder Auszubildende von Rossmann: Maskiert und mit nachgesprochener Stimme durchlaufen sie verschiedene Rossmann-Filialen. Sie nehmen einzelne Produkte kritisch in den Blick:

Duschgel Granatapfel der Eigenmarke Isana, 250 ml kosten 1,29 Euro: Preis-Leistungs-Verhältnis ist schlechter als bei vergleichbaren Männer-Alternativen

Reiseföhn aus der Ideenwelt, kostet 7,99 Euro: Produktinformationen wie Herkunft und Co. werden in Produktbeschreibung verschwiegen

Öko-Windeln der Eigenmarke Babydream, 30 Stück kosten 5,29 Euro: Nicht so nachhaltig, wie es die Verpackung vermuten lässt

Hollywood Glow der Eigenmarke Rival, 33 ml kosten 3,79 Euro: Von einem prominenten Vorbild abgekupfert und als direkter Konkurrent inszeniert

Von Preistricks über Nachhaltigkeitsillusionen bis hin zu Marken-Kopien: Im Folgenden erfahren Sie, worauf Sie bei Ihrem Drogerie-Einkauf achten sollten.

Isana-Duschgel: So werden Frauen von Rossmann ausgetrickst

Zu Frauen passt Pink, zu Männern Blau. Männer mögen es praktisch, Frauen setzen mehr auf wohltuende Details. Ein solches Schubladendenken ist Schnee von gestern? Nein. Zumindest nicht bei den Vermarktungsstrategien im Einzelhandel. Auf den Klischees fußt das Sortiment von Rossmann, unter anderem die Produktzusammenstellung der Eigenmarke Isana. Duschgel-Angebote unterscheiden sich stark in der Aufmachung – für Männer gibt es praktische 3-in-1-Produkte, während Frauen mit Düften umworben werden.

ZDF testet Rossmann: Hält der Drogerie-Riese, was er verspricht? © imago images/Michael Gstettenbauer

Der Haupt-Kundenstamm ist weiblich, bestätigt ein Insider gegenüber dem ZDF. Dementsprechend gibt es auch weitaus mehr Frauen-Produkte – die gleiche Qualität wird allerdings nicht immer im gleichen Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten. Ein Beispiel: Zu dem Duschgel mit Granatapfelduft für 1,29 Euro gibt es vergleichbare Sondereditionen „For Him“ – aktuell für 99 Cent und der Inhalt umfasst sogar 50 Milliliter mehr. Laut ZDF-Bericht sind die Preise für Männer- und Frauenprodukte seit einer Verbraucherschutz-Initiative im Jahr 2019 mittlerweile zwar in der Regel gleich, doch besonders mit den Größen werde getrickst. Für Frauen gebe es für den gleichen Preis nicht selten weniger Inhalt.

Reiseföhn: Die Ideenwelt von Rossmann verheimlicht Produktherkunft

Nicht nur Kosmetikprodukte sind bei Rossmann zu finden. Föhn, Wasserkocher, Lockenstab – die Ideenwelt bietet Alltagsprodukte zu günstigen Preisen. Der Haken: Einige Produktinformationen sind im Beschreibungstext nicht zu finden. Unter anderem das Herkunftsland wird oft vergeblich gesucht. Das ZDF-Team legt selbst Hand an und nimmt einen Reiseföhn auseinander. Der Aufdruck eines Kabels: Made in China. Laut Insider-Informationen stammen 75 Prozent der Ideenwelt-Produkte aus Asien. Es handle sich dabei um einen Versuch, Kunden hinters Licht zu führen, ordnet einer der ausgewählten Insider ein. Kunden könnten vermuten, dass ein deutscher Drogeriemarkt bei seinen Eigenmarken auf regionale Produkte setze.

Babydream-Windeln: So trickst Rossmann beim Nachhaltigkeit-Versprechen

Von Mehrweg bei McDonald’s bis hin zum neuen Pfandsystem bei Rewe – der Nachhaltigkeitsdruck ist bei zahlreichen Unternehmen angekommen, auch bei Rossmann. Zwar werben laut ZDF-Bericht lediglich 2,5 Prozent der Rossmann-Produkte mit Nachhaltigkeit, dafür werden diese aber besonders sichtbar platziert und auffällig verpackt. Dass ausgerechnet Windeln der Eigenmarke Babydream als Öko-Windeln bezeichnet werden, hält Nachhaltigkeitsforscher Kai Nebel für absurdes Greenwashing. Es liege in der Natur der Sache, dass Windeln nicht umweltfreundlich und recycelbar seien. Eltern wollen in der Regel das beste für ihre Kinder und für die Umwelt, in die hineingeboren werden. Nicht verwunderlich also, dass die Wahl vieler Mütter auf braun-naturgrün verpackte Öko-Windeln fällt. Für Rossmann handelt es sich daher wohl um eine effiziente Verkaufsstrategie.

Charlotte Tilbury, No Cosmetics und Co. – Vorsicht bei Marken-Kopien und Testprodukten

Und auch vor dem Beauty-Regal machen Unternehmens-Tricks kein Halt. Verkaufsschlager bekannter Marken werden schnell von Rossmann abgekupfert. Die Alternativprodukte der Eigenmarke umzingeln die prominenten Vorbilder. Bei dem Highlighter von Rival, der dem viel verkauftem Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury für 49 Euro nachempfunden ist, handelt es sich nur um eines vieler Beispiele. Die scheinbar günstigen und gleichwertigen Alternativen werden laut ZDF-Bericht bewusst neben dem entsprechenden Markenprodukt platziert. Bei dem günstigen Preis wird dabei häufig gemogelt: Wesentlich kleinere Ausführungen werden in großen Verpackungen verkauft.

Verbraucher-Tipps: Mittwochs kann sich das Rossmann-Shoppen besonders lohnen

Eine effektive Möglichkeit zu sparen gibt es aber doch: Mittwochs auf grüne Schilder in den Produktregalen achten. Bei diesen Aktionen handelt sich um einen günstigen Abverkauf von Vorgängerprodukten und Limited Editions. Verbraucher können bis zu 50 Prozent sparen. Gegensätzlich ist von Samstag als Shopping-Tag abzuraten. Was viele Rossmann-Kunden nicht wissen: Projektangebote gelten nur von Montag bis Freitag. Weiterhin gilt es bei augenscheinlichen Schnäppchen zu beachten:

Die Platzierung in der Werbung geht nicht automatisch mit einem Preisnachlass einher.

Rote „Aktionspreis“-Schilder in den Regalen der Drogerie müssen nicht tatsächliche Rabatte darstellen. Es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich darunter ein reguläres Schild in Weiß mit der gleichen Preisaufschrift befindet. Solche Etiketten regen zum Kauf an – da kann wohl jeder ein Lied von singen. (Felina Wellner)