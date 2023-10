Die Welt ist wieder eine Scheibe: Plattenspieler liegen im Trend

Von: Jörg Heinrich

Das Beste aus zwei Welten: Plattenspieler von Coturn bieten angesagte Retro-Technik. © Hersteller

Vinyl boomt ohne Ende - und einer der schönsten Plattenspieler, um die Retro-Scheiben abzuspielen, kommt nicht von Sony aus Japan oder von Rega aus England, sondern vom Bonner Tüftler Benjamin Großjohann.

Er traut sich, mit seinem tragbaren Plattenspieler Coturn CT-01 gegen die weltweite Konkurrenz anzutreten. Wer den handlichen Player sieht, hört und bedient, der aus Aluminium gefräst ist und der mit einem Oberteil aus Glas kommt, mag kaum glauben, dass dahinter eine kleine deutsche Manufaktur steckt. Denn das Design und die Verarbeitung könnten auch von Sony & Co. stammen. Beinahe möchte man sagen: Wenn Apple einen Plattenspieler bauen würde, könnte der Coturn dabei rauskommen.

Plattenspieler liegen im Trend: Ein Top-Modell kommt aus Deutschland

„Ich wollte kein Retro-Design, ich wollte kein Plastik und kein ‚Made in China‘“, verrät Musik-Liebhaber Großjohann über seinen Player, der mit Touch-Bedienung und aufwendiger Mechanik für den einklappbaren Tonarm daherkommt. Coturn baut mit drei Mitarbeitern in einer kleinen Fertigungslinie in Bonn rund 20 Geräte pro Tag zusammen. Weil es schwer ist, mit einem stationären Plattenspieler gegen die ganz Großen anzutreten, hat sich Großjohann die Marktlücke der tragbaren Player ausgesucht - daher auch der Name Coturn (Compact Turntable). Der CT-01 lässt sich dank 16-Stunden-Akku in die Küche mitnehmen, auf die Terrasse oder ins Ferienhäuschen. Die Musik landet drahtlos auf einem Bluetooth-Lautsprecher oder per Klinke auf fast jeder anderen Box oder einem Kopfhörer.

Die Faszination von Vinyl und von Plattenspielern erklärt der 41-Jährige so: „Man hat einfach mehr zum Ansehen, zum Anfassen. Das ist wie beim Kaffee: Obwohl es Vollautomaten gibt, sind die Leute begeistert von der ganzen Prozedur mit dem Siebträger. Es ist einfach intensiver und schöner, so Musik zu hören.“ Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Finanzierung und Corona-Verzögerungen ist der CT-01 jetzt regulär zu haben für nicht ganz günstige 449 Euro. Einzige nennenswerte Konkurrenz ist der wiederaufgelegte 80er-Jahre-Sound-Burger von Audio-Technica aus Japan. Der kostet mit 229 Euro nur die Hälfte - schaut mit jeder Menge Plastik aber mehr nach Bastelbude aus als der Überall-Plattenspieler aus Bonn.

1963: Philips bringt die erste Kassette und den Rekorder Philips EL 3300 auf den Markt

Pünktlich zum 60. Geburtstag der Musikkassette sind auch die guten alten Mixtapes wieder zurück. Weltstars wie Taylor Swift oder Justin Bieber bringen ihre Alben wieder auf Kassette heraus. Und die Preise für gut erhaltene Kassettenrekorder auf Ebay steigen immer weiter. Für diesen Trend sorgen nicht zuletzt die Influencer auf TikTok, die in Sachen Technik gern gegen den Strom schwimmen. Wenn alle Welt mit dem Smartphone fotografiert, werden dort die Digitalkameras wieder herausgekramt. Die alten Knipsen von Canon oder Olympus -gelten aktuell als TikTok-Kult. Und auch Kassettenrekorder oder Ghettoblaster sind dort jetzt immer öfter in den Videos zu sehen.

Vom Schweizer Hersteller Lenco gibt es gleich sechs neue Kassettenrekorder. Sie eignen sich zum Pumuckl-Hören im Kinderzimmer ebenso wie zum Aufnehmen und Abspielen von Mixtapes - die wesentlich romantischer sind als eine Spotify-Playlist.

Die Palette reicht vom simplen Lenco SCD-420RD mit CD- und Kassettenplayer für 65 Euro bis zum SCD-6900BK, der für 149 Euro DAB+-Digitalradio und MP3-CDs abspielt - und der per Bluetooth dann sogar Ihre Lieblingsmusik vom Smartphone streamen kann. Kultig sind aber vor allem die guten alten Kassetten, die sich vielleicht noch im Keller oder auf dem Dachboden finden, hoffentlich ohne Bandsalat.

