Kaufland-Kunde sucht „Frau mit roter Jacke“ via Aushang

Von: Sophia Lother

Drucken Teilen

Ein ausgefallener Aushang eines Kaufland-Kunden zeugt von viel Ehrgeiz, wenn es darum geht, die große Liebe zu finden.

München – Große Liebesgeschichten beginnen nicht auf Tinder, auch nicht im Club oder an der Bar und erst recht nicht im Supermarkt – oder doch? Mit einem aufwändig laminierten Schild sucht ein Kaufland-Kunde jetzt genau das, seine große Liebe.

Auf der Plattform Reddit wurde nun ein Schnappschuss dieser Kaufland-Liebesgeschichte geteilt. Und wer weiß, vielleicht findet der Kunde auf diese Art ja tatsächlich seine „Frau mit der roten Jacke“.

Kaufland-Kunde sucht seine „Frau mit roter Jacke“: Zettel erzählt eine etwas andere Liebesgeschichte

In über 25 Zeilen erzählt der Kaufland-Kunde wortgewandt von seiner ersten Begegnung mit seiner Angebeteten. Offenbar wurde das Feuer seiner Liebe ausgerechnet dort entzündet, wo es eigentlich klirrend kalt ist: „Wir sind uns das erste Mal in der Abteilung für Kühl- und Gefriergut begegnet und hatten einen kurzen Blickkontakt“. Schreibt der Kaufland-Fan. Das Ganze soll sich am 21. Oktober gegen 14 Uhr zugetragen haben, verrät der Aushang.

Die gesuchte Frau zeichnete sich offenbar vor allem mit einem Kleidungsstück aus, denn der Kunde hat seinen Zettel eben damit überschrieben: „Gesucht: Frau mit roter Jacke“. „Du kamst an mir vorbei, hast etwas gegessen und wir lächelten uns zu. Falls Du Dich an die Situation erinnerst, wirst Du wissen, dass Du gemeint bist...“, schmachtet der Nutzer. Doch warum hat er sie nicht eben dort angesprochen? Auch das wird auf dem Zettel verraten.

„Frau mit roter Jacke“ aus dem Kaufland gesucht: Zettel-Gesuch bekommt positives Feedback im Netz

„Dein offenes und überaus sympathisches Lächeln hat jedenfalls bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und ich wollte dich ansprechen. Leider habe ich Dich aus den Augen verloren und nun muss ich versuchen, Dich auf diesem Wege zu finden.“ Falls seine Angebetete den kleinen Kaufland-Flirt jedoch nicht so empfunden haben sollte, gibt sich der User aber sportlich: „Falls Du vergeben oder einfach nicht interessiert bist [...], dann bitte ich, das Missverständnis zu entschuldigen. Dann nimm mir auch diesen Aushang nicht übel, sondern betrachte ihn einfach nur als nachträgliches Kompliment“.

Auf Reddit bekommt der Kaufland-Kunde schon einmal Zuspruch: „Ausgesprochen gültig und verdient jeglichen Erfolg“, heißt es in einem Kommentar. Vielleicht hat am 21. Oktober an der Kühltheke bei Kaufland tatsächlich das erste Kapitel einer großen Liebesgeschichte begonnen. Ein Zettel gerichtet „an die Leute, die nicht zu viel Geld haben“ hat bei Kaufland ebenfalls schon einmal für Aufsehen gesorgt. Das Netz zweifelte allerdings an der Legalität des Aushangs.