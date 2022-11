Gratis-Produkt im Supermarkt vergriffen: Hier finden Sie noch Jahreskalender

Von: Helmi Krappitz

Gratis-Kalender sind aktuell sehr beliebt und schnell vergriffen. © Rüdiger Rebmann/ IMAGO

Die Gratis-Jahreskalender der Supermärkte sind dieses Jahr besonders gefragt. In vielen Filialen sind sie bereits vergriffen. An anderen Anlaufstellen können Verbraucher noch fündig werden.

Der Jahreskalender für das kommende Jahr ist zum Jahresende sehr gefragt. Er ist ein praktisches Hilfsmittel, um wichtige Termine und Geburtstage nicht zu vergessen. Viele Supermärkte und Discounter geben zu dieser Jahreszeit ein Exemplar kostenlos zu jedem Einkauf dazu. In den meisten Filialen sind die Exemplare jedoch schon seit Wochen vergriffen. Gratis-Kalender findet man aber an mehr Orten als gedacht.

Gratis-Produkte im Supermarkt vergriffen: Jahreskalender besonders begehrt

Zum Jahresende sind die Kalender besonders gefragt. Zudem stieg die Nachfrage der Gratis-Kalender dieses Jahr stark an und in vielen Filialen sind sie schon vergriffen, berichtet Focus.de. Grund dafür sind die aktuell teuren Wand- und Tischkalender wegen steigender Kosten von Papier, Produktion und Transport. Um keine 10 Euro für einen Kalender zu zahlen, bieten sich Jahreskalender von Aldi, Lidl und Rewe zur Jahresplanung an. Jetzt müssen Verbraucher auf anderen Wegen ein Exemplar ergattern.

Jahreskalender: Kostenlose Exemplare an jeder Ecke

Das heiß begehrte Produkt ist nicht einzig in Supermärkten und Discountern zu finden. Zu den möglichen Anlaufstellen für kostenlose Kalender zählen auch Apotheken und Arztpraxen. Kunden und Patienten können beim nächsten Medikamenteneinkauf oder Arztbesuch einfach die Mitarbeiter fragen. Auch Sparkassen, Volks- und Landesbanken stellen oft Gratis-Kalender zur Verfügung. Ein kurzzeitiges Angebot gibt es zudem in manchen Metzgereien, Werkstätten und Kulturvereinen. Studierende haben auch die Möglichkeit, von ihrer Universität oder Hochschule einen Kalender zu bekommen.