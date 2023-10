Jetzt trifft es auch Autofahrer unter 60: Nächste Frist für Führerschein-Umtausch läuft ab

Von: Oliver Schmitz

Anfang Januar 2024 läuft die nächste Frist für den verpflichtenden Umtausch alter Führerscheine ab. Erstmals sind auch Menschen unter 60 Jahren betroffen.

Köln – Ob grauer Lappen, rosa Papier oder alte Plastikkarte: In den kommenden Jahren müssen alle alten Führerscheine nach und nach umgetauscht werden. Bis Anfang 2033 sollen alle Menschen in Deutschland die 2013 eingeführte einheitliche EU-Fahrerlaubnis im Scheckkartenformat besitzen. Am 19. Januar 2024 läuft nun für viele weitere Geburtsjahrgänge die Umtauschfrist ab. Wer ist betroffen? Was muss man beachten? Alle Infos im Überblick.

Frist Anfang 2024: Welche Jahrgänge ihre Führerscheine jetzt umtauschen müssen

Anfang 2022 und 2023 waren bereits die ersten Fristen für den Führerscheinumtausch abgelaufen, bald sind die nächsten Jahrgänge dran. Viele Menschen, die in den Jahren 1965 bis 1970 geboren wurden, müssen nun tätig werden. Somit sind erstmals auch viele Autofahrer unter 60 Jahren betroffen. Konkret müssen folgende Fahrerlaubnisse bis 19. Januar 2024 ausgetauscht werden:

Wo muss der alte Führerschein umgetauscht werden?

Grundsätzlich ist für den Umtausch die Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnsitzes zuständig.

Neue Führerscheine haben Ablaufdatum Alle Pkw-Führerscheine der Klasse B, die ab dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden, sind nicht mehr unbegrenzt gültig. Sie müssen alle 15 Jahre erneuert werden.

Was passiert, wenn man die Frist für den Führerscheinumtausch nicht einhält?

Da der Umtausch der alten Führerscheine für alle Betroffenen verpflichtend ist, droht bei Nichteinhaltung der Frist eine Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro.

Was kostet der Führerscheinumtausch in Köln, Düsseldorf, Duisburg und Bonn?

In Nordrhein-Westfalen kosten der gewöhnliche Umtausch des Führerscheins in der Regel zwischen 24 und 35 Euro. Je nach Wohnort gibt es aber einige Unterschiede. So gibt es in einigen Orten Extra-Gebühren für zusätzliche Leistungen. Neben der Gebühr für die Erneuerung der Fahrerlaubnis kommen noch die Kosten für das biometrische Passfoto obendrauf. Seit Anfang 2023 ist der Führerscheinumtausch in Köln auch online möglich.

Köln : 24 Euro (Expressbestellung: zusätzlich 9,75 Euro)

: 24 Euro (Expressbestellung: zusätzlich 9,75 Euro) Düsseldorf : 33,60 Euro

: 33,60 Euro Duisburg : 30,30 Euro

: 30,30 Euro Bonn : 25,30 Euro (Direktversand: zusätzlich 5 Euro; Expressbestellung: zusätzlich 25,60 Euro)

Welche Dokumente werden für den Führerscheinumtausch benötigt?

Ein gültiger Personalausweis oder Reisepass

Ein biometrisches Passfoto

Der aktuelle Führerschein

Für den Fall, dass der alte Papierführerschein nicht am aktuellen Wohnort ausgestellt wurde, benötigt man eine sogenannte „Karteikartenabschrift“ der ursprünglichen Behörde. Diese kann online, telefonisch oder per Post beantragt und an die aktuelle Führerscheinstelle geschickt werden.

Muss die Fahrprüfung für den Führerscheinumtausch wiederholt werden?

Nein, bei der Erneuerung des Führerscheins handelt es sich um eine „rein verwaltungstechnische Angelegenheit“. Deshalb bleibt die Fahrerlaubnis auch bestehen, womit weder eine Wiederholung der Fahrprüfung noch eine erneute Gesundheitsuntersuchung oder weitere Prüfungen notwendig sind.

Muss auch der Motorrad-Führerschein umgetauscht werden?

Ja, auch für den Motorradführerschein (Klasse A) gelten die Umtauschfristen.

Fristen im Überblick: Wer bis wann alte Führerscheine umtauschen muss

Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum bis zum 31. Dezember 1998 gilt das Geburtsjahr des Inhabers:

Geburtsjahr Umtausch-Frist Vor 1953 19. Januar 2033 1953 bis 1958 19. Juli 2022 1959 bis 1964 19. Januar 2023 1965 bis 1970 19. Januar 2024 1971 oder später 19. Januar 2025

Bei Führerscheinen mit Ausstellungsdatum ab dem 1. Januar 1999 bis 18. Januar 2013 gilt das Ausstellungsjahr des Inhabers:

Ausstellungsjahr Umtausch-Frist 1999 bis 2001 19. Januar 2026 2002 bis 2004 19. Januar 2027 2005 bis 2007 19. Januar 2028 2008 19. Januar 2029 2009 19. Januar 2030 2010 19. Januar 2031 2011 19. Januar 2032 2012 bis 18. Januar 2013 19. Januar 2033

Der freiwillige Umtausch der alten Führerschein-Dokumente ist jederzeit, also auch unabhängig von den vorgeschriebenen Fristen, möglich. (os)