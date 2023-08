Jan Böhmermann schießt Selfie in Rewe-Obstabteilung: „Wer ist der andere?“

Jan Böhmermann ist aus den Betriebsferien zurück, wie der Comedian seine Fans via Twitter wissen lässt. Für Diskussionsstoff sorgt er dieses Mal mit einen Ratespiel.

München – Als Entertainer und Satiriker liegt das Kerngeschäft von Jan Böhmermann in der Unterhaltung. Dass die primär aus Häme besteht, mussten schon so einige berühmte Persönlichkeiten am eigenen Leib erfahren: Mal nimmt er sich Schlagerstar Helene Fischer vor, mal treffen seine Spitzen Politiker. Vor Jahren sorgte der Comedian mit seinem Ziegen-Gedicht über Türkei‘s Staatsführer Recep Tayyip Erdoğan für einen heftigen Eklat. Und auch vor Kollegen macht er nicht Halt.

Beim diesjährigen Eurovision Song Contest 2023 lief Böhmermann mit Comedy-Kollegen Olli Schulz zur Hochform auf, spottete unter anderem mit seinem zynischen Song „Allemagne Zero Points“ über die dürftige Bilanz der deutschen Teilnehmer in der jüngeren Vergangenheit. Doch seit seinem äußerst umstrittenen Nazi-Seitenhieb gegen die CDU Anfang August wurde es etwas ruhiger um den Berufsprovokateur. Nun meldet sich Böhmermann aus den „Betriebsferien“ zurück.

„Schaut, wen ich im Rewe getroffen habe“: Böhmermann-Tweet gibt Rätsel auf

Und zwar feiert Böhmermann sein mediales Comeback in der Obst- und Gemüseabteilung in einem Rewe-Markt, wie einem Twitter-Beitrag zu entnehmen ist. Auch TV-Promis müssen schließlich mal einkaufen gehen. Dabei scheint er wohl eine freudige Begegnung gemacht zu haben, die er in einem Selfie festhält.

Denn der mit Kappe und Sonnenbrille getarnte Entertainer schreibt dazu im besten Denglisch: „Betriebsferien vorbei and look who I just ran into at the Rewe Obst- und Gemüseabteilung“. Zu Deutsch also: „Schaut mal, wen ich hier in der Rewe Obst- und Gemüseabteilung getroffen habe“. Ja, wen denn eigentlich? Das fragen sich auch seine Twitter-Anhänger.

Jimmy Fellon, Kai Pflaume, sexy Werbe-Model: Fans grübeln über Böhmermann-Begegnung

Nur die wenigsten scheinen die Böhmermann-Bekanntschaft zu kennen. Auf die offensichtliche Frage einer Nutzerin „Wer ist das?“ antwortet eine andere Person: „Google sagt, es ist entweder Jimmy Fallon oder dieser eine sexy Mann, der Obst isst“, und schickt dabei seine Google-Bilderrecherche mit. Doch trotz von der Suchmaschine errechneten visuellen Übereinstimmung: dass Böhmermann den berühmten US-Komiker beim Lebensmittel-Shopping in Deutschland ertappt hat, darf ebenso angezweifelt werden, wie dass es sich dabei um ein Werbe-Model handelt.

Ein anderer Nutzer will Fernsehmoderator Kai Pflaume erkannt haben, wieder ein anderer begegnet dem Post in Böhmermanns Muttersprache, dem Spott. „Warum treff ich nie Leute, die kein anderer kennt?“, fragt er bissig. Eine Person scheint sich dagegen mehr mit ihrer eigenen Einkaufsliste zu beschäftigen: „Auf dem Bild schlecht zu erkennen: Sind die Bio-Äpfel aktuell im Angebot?“

„The Power Gay“: Das ist der Mann hinter Böhmermanns Twitter-Foto im Rewe

Mit Jimmy Fellon lag Google zwar daneben, war aber schon relativ nah dran an des Rätsels Lösung. Bei Böhmermann‘s Rewe-Intermezzo handelt es sich um Daniel Ryan-Spaulding, besser bekannt als „The Power Gay“. Seit einigen Jahren lebt der Kanadier in Berlin und verdient mit Comedy seine Brötchen.

Unter den Hauptstädtern ist er für anzügliche Witze und seine gesellschaftskritischen und kulturellen Witze bekannt. In seinen Programmen nimmt er gerne mal Cis-Männer, aber auch die Queer-Szene aufs Korn, stellt humorvoll heraus, was typisch „German“ ist und was schwule von hetero Männern unterscheidet. Für Aufsehen außerhalb der Bühne, sorgte „The Power Gay“, indem er satte 97 Kilo abnahm.

