Wandbemalung in Edeka-Markt stellt Kunden vor Rätsel – „Versteht das jemand?"

Ein Supermarktkunde entdeckt in einer Edeka-Filiale eine Zeichnung. Die Bedeutung des Bilderrätsels ist ihm nicht ganz klar – doch das Netz hilft bei der Aufklärung.

München – Beim Einkauf in Supermärkten oder Discountern haben Kunden eine große Auswahl. Zahlreiche Produkte liegen in den Regalen und Auslagen von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka oder der Konkurrenz. Um die Orientierung in den Gängen der Filialen zu erleichtern, sind diese mit Schildern gekennzeichnet. Auch an den Wänden der Märkte sind oft Beschriftungen angebracht, die den Weg zur passenden Produktgruppe oder Serviceleistung weisen sollen. Doch ein Edeka-Kunde wurde in einer Filiale nun aus einer Wand-Beschriftung nicht ganz schlau.

Wand-Zeichnung im Edeka stellt Kunden vor Rätsel – „Versteht das jemand?“

Ein Foto der besagten Wand veröffentlichte er auf Reddit. Dazu schrieb er: „Das war im Edeka an der Wand. Versteht das jemand?“ Der Blick auf das dem Post beigefügte Foto aus dem Supermarkt gibt in der Tat Rätsel auf.

Zu sehen ist eine Art Bilderrätsel, welches in Form einer Rechenaufgabe dargestellt wird. Die Wand-Bemalung in der Edeka-Filiale zeigt zwei Tasten einer Computertastatur – genauer gesagt die Alt- und die Entfernen-Taste (kurz: Entf.; Anm. d. Red.). Dazwischen ein Pluszeichen, hinter den Tasten ein Gleichzeichen und als „Summe“ dieser Addition eine eingezeichnete Pflanze mit „we love earth“ Schriftzug.

Rätsel um Wandbemalung in Supermarkt – „Verstehen die anderen beim Edeka auch nicht“

Unter dem Reddit-Post ging sogleich das Rätselraten los. Dabei war offensichtlich nicht jeder Lösungsansatz völlig ernst gemeint. „Alte Leute entfernen = Umweltschutz“, schreibt ein Nutzer sarkastisch. „Steuerung (Strg) fehlt, also: Chefs rausschmeißen zum Wohle der Natur“, witzelte ein anderer.

Über diese Wandbemalung in einer Filiale rätselte ein Edeka-Kunde. © Montage: IPPEN.MEDIA/Reddit.com/Paul Zinken/dpa

„Da ein kreativer Kopf gesucht wird, verstehen es die anderen beim Edeka auch nicht, vermute ich“, mutmaßt ein weiterer nicht ganz ernst gemeint. Er bezieht sich dabei auf das Plakat samt Jobangebot, das unter dem Bilderrätsel angebracht war.

„Ich glaube, es soll eher platt heißen, dass man alte Dinge entfernen und neue Dinge kaufen soll. Das mit Umweltschutz gleichzustellen, ist natürlich nur Marketing Geschwätz“, meint ein User: „Sowas wie die fünf Jahre alte Waschmaschine durch eine ‚energieeffizientere‘ neue zu ersetzen.“ Eine weitere These lautete: „Alt + Entf = Backspace = zurück zur Natur.“

Bilderrätsel gelöst: Edeka-Wandzeichnung hat wohl einen Umwelt-Hintergrund

Derweil beschwert sich ein Nutzer in den Kommentaren über die „eindeutig unvollständige Information auf dem Bild“ des Edeka-Kunden. Diesbezüglich fragt ein anderer genauer nach und hatte schon vor der Antwort des Erstellers einen Verdacht. „Ist das ‚Le‘ auf der rechten Seite des Bildes eventuell ‚Leergut‘?“, wollte er von dem Edeka-Kunden wissen: „Eventuell nur ein etwas abstraktes ‚Alt(es) Entf(ernen)‚, also quasi Plastikflaschen recyceln (alternativ sind da vielleicht Mülleimer oder diese Batterie-Abgabestationen). Und das ist gut für die Umwelt.“

Offenbar ist diese These stimmig. „Ja, da war Leergut, das könnte sein“, pflichtete der Verfasser des Posts bei. Das Bilderrätsel des Edeka-Kunden schien hiermit also dank der Reddit-Community in kurzer Zeit gelöst worden zu sein. Unterdessen begeisterte die Supermarktkette kürzlich mit einem Angebot: Ein Edeka-Kunde freute sich über eine Rettertüte für 2,50 Euro.