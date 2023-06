Aktuelle Gehaltstabelle: Wie viel Geld Sie mit Studium und Ausbildung verdienen können

Von: Sandra Sporer

Besser Ausgebildete verdienen mehr Geld. Das ist nach den neusten Destatis-Zahlen zum Gehaltsvergleich 2022 nach wie vor so – aber auch andere Faktoren haben großen Einfluss.

Wiesbaden – Wer länger die Schulbank drückt, bekommt anschließend meist auch ein höheres Gehalt. Das geht aus dem aktuellen Gehaltsvergleich des Statistischen Bundesamtes Destatis hervor. Die Daten für den Vergleich stammen aus der Verdiensterhebung 2022, wie aus einer Pressemitteilung von Destatis hervorgeht. Bildung ist jedoch nicht der einzige Faktor, der beeinflusst, wie viel Geld man verdient. Unter anderem die gewählte Branche sowie das Bundesland, in dem man ansässig ist, spielen ebenfalls eine Rolle. Auch der Gender Pay Gap spielt nach wie vor eine Rolle und sorgt dafür, dass Frauen auch bei der Rente schlechter dastehen.

Wer einen Master oder höheren akademischen Abschluss hat, verdient im Durchschnitt auch mehr. © Silas Stein / IMAGO

Gehaltstabelle: Sowohl mit einer Ausbildung als auch einem Studium verdient man mehr Geld

Auch ohne akademische Laufbahn kann man mehr als das von Destatis berechnete Durchschnittsgehalt (4105 Euro, Stand 2022) verdienen. Dazu muss man sich allerdings um einen Meister-, Techniker- oder Fachabschluss bemühen. Das durchschnittliche Gehalt für einen regulären, anerkannten Berufsabschluss (3512 Euro, Stand 2022) liegt unterhalb des allgemeinen Durchschnittsverdienstes.

Weit über dem Durchschnitt finden sich die meisten akademischen Abschlüsse. Eine Ausnahme bildet der Bachelor. Erst ab einem Masterabschluss bringt einem das Studium im Beruf dann auch mehr Geld ein. Wer diesen Abschluss oder ein Diplom, Magister oder Staatsexamen hat, bekommt laut Destatis ein monatliches Bruttogehalt von 6188 Euro (Stand 2022).

Abschluss Bruttomonatsverdienst Promotion/Habilitation 8687 Euro Diplom/Magister/Master/Staatsexamen 6188 Euro Meister-/Techniker-/Fachabschluss 4826 Euro Bachelor 4551 Euro Durchschnittlicher Verdienst (alle Abschlüsse) 4105 Euro Anerkannter Berufsabschluss 3521 Euro Ohne Berufsabschluss 2817 Euro

Für den Vergleich wurden jeweils die Werte von Vollzeitstellen herangezogen. Sonderzahlungen wie Weihnachtsboni flossen nicht in die Zahlen ein. Auch liegen alle Durchschnittsgehälter über der Grenze, ab der man in Deutschland als arm gilt. Im Alltag ist es aber durchaus möglich, trotz Festanstellung von Armut betroffen zu sein.

Studium oder Ausbildung sind nicht allein ausschlaggebender Faktor beim Geld verdienen

Abschluss beziehungsweise Ausbildung bestimmen die Höhe des Verdienstes natürlich nicht alleine. Destatis nennt in seiner Pressemitteilung als Beispiel unter anderem die gewählte Branche, in der man arbeitet. Hier gibt es nämlich teils gravierende Unterschiede, was die Bezahlung angeht. So liegt man als Koch oder Köchin mit einem Bruttogehalt von 2590 Euro (Stand 2022) pro Monat weit unter dem Durchschnitt (4105 Euro, Stand 2022).

Freuen dürfen sich Erzieherinnen und Erzieher, denn sie bekommen bald mehr Geld. Ihr monatliches Durchschnittsgehalt liegt momentan bei 3402 Euro – ebenfalls unter dem allgemeinen Durchschnitt. An der Spitze sind, wenig überraschend, nach wie vor die Berufsgruppen Pilot/Pilotin (8739 Euro, Stand 2022) und Arzt/Ärztin (7706 Euro, Stand 2022). Zu den Trend-Berufen 2023 gehören jedoch beide nicht.

In der Destatis Gehaltstabelle belegt der Pilotenberuf Platz 1. Schlusslicht bildet die Friseursbranche. © Action Pictures / IMAGO

Aber auch das Bundesland, in dem man ansässig ist, die Größe des Unternehmens, eventuell bestehende Tarifverträge sowie weitere Variablen wirken sich darauf aus, wie viel Geld man bekommt. Wer genau wissen will, wie das Durchschnittsgehalt für den eigenen Beruf aussieht, kann das mithilfe des Gehaltsvergleichs von Destatis herausfinden.

Bei diesem wird eine große Menge an Einflussfaktoren abgefragt, wodurch die Werte etwas spezifischer sind. Dennoch betont Destatis im Hinblick auf den Gehaltsrechner, dass es sich hier um die Schätzung eines Durchschnittsverdiensts handelt. Gerade für Berufseinsteiger können diese Werte jedoch ein guter Anhaltspunkt sein. (sasp)