„Kann mir das nicht erklären“: Influencer rätselt über Antworten von Firmen-Accounts

Von: Karolin Schäfer

Immer wieder stolpert man in den sozialen Medien über Kommentare, die von Firmen-Accounts verfasst wurden. Auch die Polizei Sachsen mischt mit.

München – Wer viel Zeit auf Instagram oder TikTok verbringt, dem dürfte es bereits aufgefallen sein. Firmen, die unter anderem für Influencer-Kooperationen bekannt und besonders aktiv in den sozialen Medien sind, kommentieren gerne die neuesten Bilder und Videos – auch, um im Gespräch bei jüngeren Generationen zu bleiben. Ein Influencer hat die Firmen-Accounts deshalb mal zur Rede gestellt.

Influencer stellt Firmen wie Rewe, Amazon und Obi zur Rede: „Kann mir das nicht erklären“

Eigentlich hatte Julyan Pohl, der auf TikTok mehr als zwei Millionen Follower erreicht (Stand: 28. November 2023) und für seinen Podcast „Afterhour unzensiert“ bekannt ist, ein harmloses Video veröffentlicht. Darin erklärt er, dass er sich ein Schwangerschaftskissen gekauft hat, um besser schlafen zu können.

Unter dem Beitrag bildete sich jedoch schnell ein Sammelsurium von Kommentaren zahlreicher Unternehmen – wie Rewe, Obi und Amazon. Das sorgte bei dem Influencer offenbar für Verwirrung. Er fragte sich deshalb auch, ob Mitarbeiter sich möglicherweise vergessen hatten auszuloggen. „Rewe, du bist ein Supermarkt“, reagierte Pohl in einem späteren Instagram-Video auf die Kommentare. Kurzerhand forderte der gebürtige Schweizer die Firmen auf, ein Statement dazu abzugeben. „Habt ihr wirklich vergessen, auf euren privaten Account zu switchen?“, fragte der Influencer. „Ich kann mir das gerade nicht erklären.“

Influencer rätselt über Marketing-Strategie: „Ein Supermarkt-Account hat auch Gefühle“

Prompt trudelten die ersten Kommentare von Firmen-Accounts ein. „Schrei uns bitte nicht so an. Ein Supermarkt-Account hat auch Gefühle“, hieß es von Rewe unter dem Video. „Unser Praktikant sagt: Die Kissen sind brutal“, lautete es dagegen vom Automobilhersteller Citroën. „Bei uns hat jeder zweite so ein Teil dabei“, schrieb die Fluggesellschaft Eurowings mit Blick auf das Schwangerschaftskissen.

„Bin ich extra auf den Vereinsaccount gewechselt, um zu kommentieren? Vielleicht...“, scherzte der hessischen Sportverein TuS Griesheim. Auch die Polizei Sachsen, die insgesamt sehr aktiv auf Instagram unterwegs ist, gab spaßeshalber ihren Senf dazu: „Anzeige ist raus.“ Unter dem Beitrag sammelten sich vor allem unzählige Kommentare von großen und kleinen Unternehmen. Einige nutzen die Reichweite gleich aus, um ihre Produktpalette zu bewerben.

Marketing-Strategie von Firmen auf Instagram, Tiktok und Co.: Das sagt der Experte dazu

Auch die Instagram-Community reagierte auf die Antworten der Firmen-Accounts. „Das ist interaktives Marketing“, will ein Nutzer wissen. Die „Marketingabteilung schläft nie“, schrieb ein anderer. „Dieser Kommentarbereich ist heftiger als jede Werbepause“, stand für einen weiteren User fest. Es gab aber auch kritische Stimmen. „Die Kommentare sind nicht besonders witzig“, hieß es.

Dabei handelt es sich um eine eher neue Marketing-Strategie, erklärte Marketing-Experte Professor Christoph Burmann von der Universität Bremen gegenüber IPPEN.MEDIA. Es sei möglich, dass sich Unternehmen dadurch eine besondere Nähe zur Kundschaft erhoffen. „Unternehmen und auch Influencer sollten damit aber sehr behutsam umgehen, denn durch dieses Verhalten können sowohl die Influencer als auch die werbenden Marken sehr schnell an Authentizität verlieren, weil die Unabhängigkeit des Influencers untergraben wird“, betonte Burmann.

Als Influencer Geld verdienen ist derweil für einen jungen Mann aus München lukrative Realität. Selbst bezeichnet er sich aber nicht so. Für die tollsten Schnappschüsse begeben sich Influencer hin und wieder in gefährliche Situationen.