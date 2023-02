Kunde isst Kaufland-Bratwurst und findet darin besondere Zutat

Von: Kai Hartwig

Teilen

In Supermarktregalen finden sich ab und an Produkte, mit denen etwas nicht stimmt. Ein Kaufland-Kunde machte nun einen Ekelfund publik und beschwerte sich.

München – In den Supermärkten und Discountern in Deutschland finden Verbraucher zahlreiche Produkte. Die Regale der großen Unternehmen wie Aldi, Lidl, Penny, Rewe, Edeka oder Kaufland sind mit unterschiedlichsten Artikeln gefüllt. Meist ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Kaufland-Kunde macht in Bratwurst Ekelfund – „Werden die auch ohne Haare hergestellt?“

Einem Kaufland-Kunden war kürzlich offenbar danach, sich mit Bratwürsten zu versorgen. Also schlug er in einer Filiale zu. Seine Wahl fiel auf die Fünfer-Packung „Fränkische Rostbratwurst“ der Kaufland-Eigenmarke K-Classic. Die legte er in die Bratpfanne und bereitete die Würste zu.

Allerdings verging ihm beim Verzehren laut eigener Aussage der Appetit. Der Grund: Es hatte sich den Angaben des Kaufland-Kunden nach eine wenig schmackhafte Zutat in die Würste verirrt, die dort nicht hingehörte. Auf Facebook postete er zum Beweis einige Bilder und schrieb dazu: „Ey Kaufland, heute Bratwurst bei euch von der Eigenmarke gekauft. Werden die auch ohne Haare in der Bratwurst hergestellt oder gehört das zum Service? Als Zahnseide oder so. In zwei Würstchen waren lange rote Haare verarbeitet. Sehr, sehr lecker.“

Kaufland-Bratwurst Facebook.jpg © Screenshot/Facebook.com

In der Tat war auf einem Bild der zubereiteten Bratwurst klar zu erkennen, dass sich ein langer, dünner, roter Faden in der Wurst befand. Mehrere Facebook-User kommentierten den Ekelfund derweil. „Die zählen als Vitamine“, witzelte einer. „Lecker“, meinte ein anderer – allerdings ironisch.

Ähnlich argumentierte eine Nutzerin. „Sehr, sehr lecker“, kommentierte sie, garniert mit drei sich übergebenden Emojis. „Das sieht eher nach einem Faden aus“, meinte derweil eine andere Userin beim Anblick der Bratwurst mit den vermeintlich roten Haaren. „Waren aber Haare“, beteuerte eine Nutzerin, bei der es sich mutmaßlich um die Freundin des Verfassers handelte. Und die müsste es als potentielle Augenzeugin ja wissen.

In dieser Kaufland-Bratwurst fand sich ein rotes Haar. © Screenshot/Facebook.com

Kaufland reagiert auf Ekelfund in Bratwurst und schenkt dem Kunden 15-Euro-Gutschein

Wie der Kunde gegenüber tz.de angab, reagierte Kaufland auf den Ekelfund in der Bratwurst. Er bekam einen 15-Euro-Gutschein als Entschädigung geschenkt. Weniger souverän verhielt sich dagegen Facebook, das den Post des Kaufland-Kunden inzwischen gelöscht hat. Der Grund war nach Angaben des Kunden gegenüber tz.de angebliche „Irreführung“. Unterdessen sind solche Vorfälle kein Einzelfall. Auch ein Aldi-Kunde machte jüngst einen Ekelfund an Tomaten des Discounters – und fand es nur noch „zum Kotzen“.

Doch mitunter ist die Meinung über Kundenbeschwerden auch geteilt. Eine Edeka-Kundin moserte kürzlich über ein Ekel-Hotdog und bekam prompt Gegenwind. Ähnlich erging es einer Kaufland-Kundin, die sich über falsche Preisschilder am Regal aufregte und dem Supermarkt Abzocke vorwarf.