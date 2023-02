Käse-Rückruf bei Aldi: Hersteller warnt vor dem Verzehr

Von: Diana Rissmann

In einem bei Aldi verkauften Käse-Produkt wurden Plastik-Teilchen entdeckt. Der Hersteller hat einen Rückruf gestartet.

Meeder - Betroffen von dem Rückruf ist ein Gratinkäse der Molkerei Milchwerke Oberfranken West aus Meeder (Landkreis Coburg), wie hna.de zusammenfasst. Laut dem Hersteller könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Produkt „Hofburger Gratinkäse leicht“ in der 250-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 3. April 2023 „Kunststofffremdkörper befinden“. Verkauft wurde der Käse bei Aldi und zwar in den Filialen von Aldi Nord und Aldi Süd.

Verkauft wurde der betroffene Gratinkäse laut der Mitteilung des Herstellers in folgenden Filialen:

Aldi-Nord-Filialen: Datteln, Greven, Herten, Lingen, Barleben (Meitzendorf), Mittenwalde, Hann. Münden, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Seefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte-Sievershausen, Weimar (Grammetal), Werl, Weyhe, Wilsdruff

Datteln, Greven, Herten, Lingen, Barleben (Meitzendorf), Mittenwalde, Hann. Münden, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Seefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte-Sievershausen, Weimar (Grammetal), Werl, Weyhe, Wilsdruff Aldi-Süd-Filialen: Mörfelden, Kirchheim, Rastatt, Mahlberg, Murr, Kleinaitingen, Ebersberg, Geisenfeld, Adelsdorf, Helmstadt

Rückruf von Käse bei Aldi - dieses Produkt ist betroffen

Dieser Gratinkäse der Firma Hofburger befindet sich aktuell im Rückruf. Es könnten Fremdkörper im Produkt enthalten sein. © Screenshot: lebensmittelwarnung.de

Rückruf Hersteller: Molkerei Milchwerke Oberfranken West Produkt: Hofburger Gratinkäse leicht MHD: 3. April 2023

Andere MHD des Gratinkäses und andere Produkte der Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG sind von dem Rückruf nicht betroffen, schreibt die Molkerei in ihrem Rückruf. Gleichzeitig entschuldigt sich der Hersteller bei den Verbrauchern für etwaige Unannehmlichkeiten. Wer Fragen zu dem Rückruf hat, kann sich per Mail unter verbraucher@milchwerke-oberfranken.com an das Unternehmen wenden.

Käse-Rückruf bei Aldi - Produkt kann in allen Filialen zurückgegeben werden

Verbraucher sind aufgerufen, den betroffenen Käse nicht zu verzehren. Er kann in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben werden.