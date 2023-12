Kaffeepreise auf dem Vormarsch: Preise in deutschem Nachbarland so kostspielig wie noch nie

Von: Lennart Schwenck

Drucken Teilen

Die Preise in Zürich stellt Kaffeeliebhaber vor finanzielle Herausforderungen. Warum steigen die Kaffeepreise, und wie entwickeln sie sich im kommenden Jahr?

Zürich – Ein Anstieg auf bisher unerreichte Gipfel: Der Kaffeepreis erreicht einen neuen Rekord, und setzt dem Kaffeeliebhaberbudget zu. Im Durchschnitt müssen Kaffeetrinker nun 4,49 Franken pro Tasse in Schweizer Cafés bezahlen – das entspricht etwa 4,75 Euro.

Dabei thront Zürich an der Spitze der Preisskala, wo der Preis für eine Tasse Café Crème bereits an der 5-Euro-Marke kratzt. Durchschnittlich 4,69 Franken kostet das koffeinhaltige Heißgetränk pro Tasse – das sind umgerechnet 4,96 Euro. Ein Preisanstieg von rund zehn Rappen gegenüber dem Vorjahr. Für die Schweizer ist es bereits die vierte Preiserhöhung in Folge. Der bittere Beigeschmack für die Schweizer Kaffeegenießer: Ein Ende dieser Entwicklung ist derzeit nicht in Sicht. Und dabei ist gemäßigter Kaffeekonsum doch so gesund.

Morgendlicher Kaffeegenuss wird teurer – Gründe für die Preisentwicklung

Auffällig ist der Unterschied zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Zürich führt nicht nur bei den Durchschnittspreisen, sondern verzeichnet auch einen Rekordpreis von 6,50 Franken pro Tasse – das entspricht 6,87 Euro.

Von Glühwein bis Apfelpunsch: Die zehn beliebtesten Heißgetränke der Deutschen im Winter Fotostrecke ansehen

Grund für die erhöhten Kaffeepreise sind laut Angaben von blick.at die steigenden Mieten und Krankenkassenbeiträge. Diese üben einen direkten Druck auf den Kaffeepreis aus, der nun historische Höhen erreicht hat. Für Cafetiersuisse, der Schweizer Cafetier Verband, ist dies keine Neuentwicklung. Der Verband berichtet nämlich von einem kontinuierlichen Anstieg, der im Vorjahr bereits neun Rappen (0,10 Euro) betrug.

Auch bei Espresso zeigt sich ein deutlicher Anstieg von zwölf Rappen (ca. 0,13 Euro) auf durchschnittlich 4,43 Franken – etwa 4,68 Euro. Die Prognosen für 2024 sind wenig ermutigend. Cafetiersuisse erwartet Preissteigerungen zwischen fünf und 15 Prozent. Als Ursache sieht der Verband die steigenden Personal- und Nebenkosten in der Verantwortung. Mit ihrem Kummer um die erhöhten Kaffeepreise sind die Schweizer jedoch nicht alleine. Ein Münchener witterte zuletzt gar einen Betrug beim Kauf seines allmorgendlichen Wachmachers.

Die meisten Menschen greifen gleich nach dem Aufstehen zu einer Tasse Kaffee. Dabei ist es deutlich gesünder, dem Körper die Möglichkeit zu geben, von alleine wach zu werden. Den ersten Kaffee sollte man daher erst etwas später am Vormittag trinken. Grund dafür ist, dass der Körper kurz nach dem Aufwachen bereits von alleine vermehrt das Hormon Cortisol produziert. Cortisol regelt den Tag-Nacht-Rhythmus und ist auch als Wachmacher-Horomon bekannt. Ist das. Cortisol-Level hoch, hat der Kaffee am Morgen daher keine positive Wirkung. © Mint Images/Imago

Kaffeekonsum im Vergleich: Deutschland und die Schweiz

Im Durchschnitt konsumieren Schweizer etwa drei Tassen Kaffee pro Tag (Stand 2021). Deutschland liegt mit vier Tassen pro Person laut einer im April 2023 veröffentlichten Markterhebung des Deutschen Kaffeeverbands noch darüber.

Verglichen mit 2022, als der Durchschnittswert bei 3,8 Tassen pro Person lag, bleibt abzuwarten, ob der Kaffeekonsum in 2024 abnimmt. Vor der Corona-Pandemie betrug der tägliche Durchschnittskonsum der deutschen Kaffee-Enthusiasten 3,5 Tassen. (ls)