Edeka-Plakat im Netz durch den Kakao gezogen: „Ich schäme mich so fürs Land“

Von: Robin Dittrich

Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Mit einem Plakat machte sich Edeka auf Facebook und Twitter dennoch zur Lachnummer.

Deklariert wird das Event als „die große Familienparty". Auf dem Plakat zur Veranstaltung ist eine Vielzahl an Künstlern und Persönlichkeiten zu sehen.

Edeka-Plakat wird zur Lachnummer: „Ich schäme mich so fürs Land“

Bei der Supermarktkette Edeka können Kunden offenbar einiges erleben. Mancher Kunde trifft das eigene Idol in der Filiale, ein anderer flirtet sogar mit einer Edeka-Mitarbeiterin. Mit einer großen Party soll am 3. Juni 2023 das zehnjährige Bestehen des Edeka-Centers Schroff in Kleve gefeiert werden. Deklariert wird das Event als „die große Familienparty“. Auf dem Plakat zur Veranstaltung ist eine Vielzahl an Künstlern und Persönlichkeiten zu sehen.

Der Edeka-Markt Schroff hat auf seinem Facebook-Post nur wenige Likes. Als ein Twitter-Nutzer das Plakat allerdings in einem Tweet teilte, ging es durch die Decke. Er betitelte es als „Deutsches Coachella.“ In knapp zwei Tagen wurde das Bild über 100.000 Mal angezeigt und bekam mehr als 1000 Likes. Viele andere Twitter-Nutzer machten sich vor allem über das Design lustig: „Manchmal schäme ich mich so fürs Land.“ Auf dem Plakat sind unter anderem 16 verschiedene Personen und Figuren zu sehen. Darunter eine Familie, die auf der Party spielende Band und ein Superheld: „Was macht Spiderman da?“, fragte ein Twitter-Nutzer.

„Das tut richtig weh“ – Plakat kündigt Edeka-Party an: Wird sie zum Hit?

Geschmückt ist das Edeka-Plakat zudem mit bunten Farben, einer Hüpfburg und Party-Ballons. Die Twitter-Nutzer amüsierten sich über die Masse an Informationen und Bildern: „Grafik Design ist meine Passion“ und „Der Praktikant durfte sich am Betriebs-PC in Word austoben“, waren nur zwei der Kommentare. Ein besonderes Highlight für viele bei der 10-Jahres-Party: „Der dicke Johnny aus Eis am Stiel“. Der Schauspieler Zachi Noy wurde damit als „Special Guest“ angekündigt. Ob die Edeka-Party durch die große Aufmerksamkeit zum Hit wird, zeigt sich am 3. Juni.