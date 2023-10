Mehr Tage, weniger Stress: Änderung beim Kinderkrankengeld für Eltern

Von: Hannah Decke

Mehr Tage, weniger Stress: Beim Kinderkrankengeld gibt es Änderungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kündigt Erleichterungen an. Alle Infos für Eltern.

Hamm - Wenn das Kind krank ist, können sich Eltern für die Betreuung zu Hause von der Arbeit freistellen lassen. Dann haben sie auch Anrecht auf Kinderkrankengeld. Die Krankenkasse übernimmt einen Großteil des Verdienstausfalls. Doch für Eltern war es bislang immer eine regelrechte Tortur. Sie mussten sich direkt am ersten Tag mit dem kranken Kind beim Arzt ins Wartezimmer setzen, um sich bescheinigen zu lassen, dass eine Betreuung oder Pflege des erkrankten Kindes nötig ist. Das will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jetzt ändern. Außerdem hat bereits ein Gesetz den Bundestag passiert, mit dem die Zahl der Tage erhöht wird, für die Eltern Kinderkrankengeld beantragen können.

Änderung beim Kinderkrankengeld – Eltern sollen es künftig leichter haben

„Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen“, sagte Karl Lauterbach der Bild am Sonntag. Das sei unsinnige Bürokratie. „Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig.“ Die Änderung solle „am besten noch in dieser Winter-Erkältungssaison“ gelten. Experten sehen in Deutschland ein „sicheres Alarmzeichen“ für eine schwere Grippewelle im Herbst und Winter.

Für Ärzte, Eltern und Kinder wäre die neue Regelung eine große Entlastung. Zuletzt kamen die Kinderarztpraxen in der kalten Jahreszeit an ihre Grenzen, wie wa.de berichtet. „Die Eltern verstopfen die Praxen, die Kinder sind eigentlich krank und gehören aufs Sofa, aber nicht zum Arzt“, beschreibt Kinderarzt Axel Gerschlauer aus Bonn im WDR. Er sehe durch die neue Regelung die Möglichkeit, „diesen Mist“ zu beende.

Kinderkrankengeld Kinderkrankengeld gibt es für jedes gesetzlich versicherte Kind, das jünger als 12 Jahre alt ist. Das Geld beträgt in der Regel 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts und kann bei der Krankenkasse beantragt werden. Auch Eltern, die im Homeoffice arbeiten, haben bei entsprechendem Kinderbetreuungsbedarf die Möglichkeit, stattdessen Kinderkrankengeld zu beantragen.

Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, geht noch weiter. Der Funken Mediengruppe sagte er, dass der Schritt zwar in die richtige Richtung gehe, die Ärzte aber grundsätzlich von solchen Attestierungspflichten ganz befreit werden wollen. Die jeweilige Begründung der Eltern für die Inanspruchnahme der Kinderkrankentage sei für die Ärzte „oftmals schlichtweg nicht überprüfbar“.

Mehr Kinderkrankentage für Eltern – Gesetz passiert Bundestag

Am Donnerstag, 19. Oktober, hatte bereits ein Gesetz den Bundestag passiert, mit dem die Zahl der Tage erhöht wird, für die Eltern Kinderkrankengeld beantragen können. Nach Ablauf von Sonderregelungen in der Corona-Pandemie – die Tage wurden verdoppelt – wären es ab 2024 eigentlich wieder 10 Kinderkrankentage pro Jahr und Elternteil.

Das Gesetz erhöht die Zahl nun für 2024 und 2025 auf jeweils 15 Tage pro Kind und Elternteil. Der Bundesrat muss dem aber noch zustimmen. (mit dpa-Material)