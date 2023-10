Aus für Glitzer-Nägel? Welche Produkte unter das EU-Verbot von Mikroplastik fallen

Von: Hannah Decke

Teilen

Der Verkauf von Mikroplastik wird in der EU schrittweise verboten. Das betrifft viele Bereiche – und auch bestimmte Berufsgruppen. Ein Überblick.

Hamm - Die Europäische Union sagt Mikroplastik den Kampf an. Der Verkauf der kleinen Kunststoffteilchen wird in verschiedensten Bereichen schrittweise verboten. In einigen Fällen tritt das Verbot bereits im Oktober in Kraft – auch ausgerechnet bei einem Produkt, das vielseitig Verwendung findet im Alltag und Job vieler Menschen: loses Glitzer.

Das Problem mit Mikroplastik: Einmal in der Umwelt angekommen, werden die Kunststoffteilchen nicht biologisch abgebaut und können nicht entfernt werden. Sie reichern sich in Tieren, darunter Fischen und Schalentieren, an und gelangen somit auch in unsere Lebensmittel.

Aus für Glitzer-Nägel? Welche Produkte unter das EU-Verbot von Mikroplastik fallen

Von dem neuen Verkaufsverbot betroffen sind Produkte, „denen Mikroplastik absichtlich zugesetzt wurde und die bei der Verwendung dieses Mikroplastik freisetzen“, heißt es in der Erklärung der EU-Kommission, wie wa.de berichtet. Dem liegt eine weit gefasste Definition von Mikroplastik zugrunde: alle synthetischen Polymerpartikel unter 5 Millimeter, die organisch, unlöslich und schwer abbaubar sind. Es geht also nur um festes Mikroplastik.

Doch welche Produkte betrifft das Mikroplastik-Verbot konkret? Die EU-Kommission nennt einige Beispiele:

Granulat auf Kunstrasenplätzen und anderen Sportanlagen (laut der EU-Kommission die größte Quelle von bewusst verwendetem Mikroplastik in der Umwelt)

Gesichtspeelings und anderen Kosmetik-Produkten, die festes Mikroplastik enthalten, um Textur, Duft oder Farbe zu beeinflussen

loses Glitzer (oft auch Glitter genannt), was zum Beispiel beim Nageldesign oder zum Schminken genutzt wird

Detergenzien und Weichmacher

Düngemittel und Pflanzenschutzmittel

Spielzeug

Arzneimittel und Medizinprodukte

Mikroplastik-Verbot in der EU trifft vor allem Nageldesigner – Glitzer im Ausverkauf

Am stärksten trifft das Verkaufsverbot wohl die Kosmetik-Branche. In den Sozialen Medien äußern sich vor allem Selbstständige, die Nailart betreiben oder Kosmetikprodukte mit Glitzer verkaufen, zu den neuen Regeln. Manch einer zeigt sich verständnisvoll im Sinne des Umweltschutzes, andere ärgern sich über das Verbot.

Loses Glitzer, das unter anderem von Nageldesignern verwendet wird, darf nicht mehr verkauft werden. © stryjek via www.imago-images.de

Eine junge Frau auf TikTok, die Glitzer-Lipgloss im Internet verkauft, kündigt in einem Video an: „Ich schließe meine Marke.“ Ihr Produkt sei gerade wegen des Glitzers „so besonders“. Auf die Frage, ob Glitzer ohne Plastik keine Option für sie sei, antwortet die TikTokerin, dass „Bio Glitzer“ nicht so stark glitzern würde und zudem „extrem teuer“ sei.

Das Verbot von Mikroperlen und losem Glitzer soll bereits ab Mitte Oktober gelten, in anderen Fällen soll das Verkaufsverbot erst in den kommenden Jahren in Kraft treten. Einige Unternehmen, die loses Glitzer etwa für das Nageldesign verkaufen, haben bereits einen Ausverkauf im Internet gestartet und bieten Rabatte bis zu 80 Prozent auf Glitzer und Microperlen an.

Verkaufsverbot von Mikroplastik: Kein Glitzer mehr an Karneval?

Da das Verkaufsverbot für loses Glitzer so schnell in Kraft tritt – und zwar vor dem 11.11. – , fragen sich auch die Karnevalisten in Nordrhein-Westfalen, inwieweit das Aus für Mikroplastik in der EU ihre Kostüm-Ideen beeinflussen wird. Tatsächlich werden viele Glitzer-Optionen für die Jecken wegfallen – eben solche, die noch klassisch auf Basis von Mikroplastik hergestellt wurden.

Doch ganz ohne Glitzer wird der Karneval in Zukunft nicht auskommen müssen. Es gibt bereits einige Alternativen, häufig „Bio Glitzer“ genannt, das ganz ohne Mikroplastik auskommt. Und angesichts des EU-Verbots wird sich das Angebot vermutlich in den kommenden Jahren noch deutlich erweitern.

Es ist nicht die erste Maßnahme der EU gegen die „Plastikkrise“. Das Verbot von Einwegplastik wie Strohhalme im Sommer 2021 war der erste Schritt, 2022 folgten dann Plastiktüten im Einzelhandel.