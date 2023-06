Kartoffel-Krise bei Rewe-Tochter wegen Unwetter: „Wir bitten um Ihr Verständnis“

Billa mit Lieferproblemen

Lieferprobleme beim Supermarkt-Riesen Rewe: Die Unwetter der letzten Tage sorgen für eine Kartoffel-Krise beim österreichischen Discounter Billa.

München – Billa ist ein österreichischer Discounter, der sich seit den 1990er-Jahren im Besitz der Rewe Group befindet. Dort kommt es aktuell zu Lieferproblemen bei Kartoffeln – Unwetter sind schuld. Das ist auch Thema auf Twitter.

Unwetter führen zu Lieferproblemen bei Rewe-Discounter Billa

Gleich aus verschiedenen Gründen kommt es in Deutschland und auch Österreich zu Schwierigkeiten bei der Ernte. In weiten Teilen Deutschlands herrschen im Juni 2023 anhaltende Trockenheit, stetige Winde und hohe Temperaturen bis zu 35 Grad. Doch nicht nur dieses Extrem macht Bauern bei der Kartoffel-Ernte einen Strich durch die Rechnung. Beim österreichischen Rewe-Supermarkt Billa kommt es aufgrund von Unwettern zu Lieferschwierigkeiten.

Auf Twitter postete ein Billa-Kunde ein ausgehängtes Foto des Discounters. Auf diesem teilte Billa mit: „Liebe Kunden. Aufgrund der aktuellen Unwettersituation in fast allen Kartoffelanbaugebieten verzögert sich die heurige Ernte. Die Landwirte können derzeit die Kartoffeln nicht ernten bzw. ausnehmen, da die Felder unter Wasser stehen. Wir bitten um Ihr Verständnis für die dadurch entstehenden Lieferengpässe.“ Der Aushang soll beim Billa in Leoben (Steiermark) aufgenommen worden sein.

Billa-Kunde macht sich auf Twitter über Discounter lustig

In Österreich fielen bei den starken Unwettern bis zu acht Zentimetern große Hagelkörner vom Himmel. Auch in Deutschland soll es laut dem Deutschen Wetterdienst zu starken Unwettern mit Starkregen, Gewittern und Hagel kommen – wird die Ernte also auch hierzulande gestört? Der Billa-Kunde amüsierte sich darüber, dass „nicht eine kleine Handelskette, sondern Rewe Lieferengpässe hat.“

Wie österreichische Medien-Portale meldeten, betrafen die Unwetter vor allem die Steiermark, wo viele Kartoffeln angebaut werden. Dort kamen so starke Regenmengen vom Himmel, dass der bereits gesättigte Boden kein Wasser mehr aufnehmen konnte. In der Folge entstand ein Gesamtschaden von rund 750.000 Euro. Leoben hat der Hagel wohl verschont, wie ein weiterer Twitter-Nutzer kommentierte. Auch wenn Billa als Discounter gilt, sind Kunden teils über hohe Preise für Lebensmittel verwundert.

