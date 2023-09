Kartoffelchips-Verbot? Kunde irritiert wegen Hinweis auf Pringles-Dose: „Nicht für Deutschland“

Pringles-Chips in der Produktion in Belgien. Die US-Firma Kellogg Company übernahm die Marke im Jahr 2012 von Procter & Gamble (Symbolbild). © IMAGO/DIRK WAEM / Belga

Die deutschen Nutzer der Plattform Reddit leisteten am Samstag Detektivarbeit. Denn ein Detail auf dem Foto einer Chips-Packung gab Rätsel auf.

Berlin – Im Deutschland-Forum der Plattform Reddit gab es jüngst ein Rätsel zu lösen. Ein Nutzer teilte am Samstag (23. September) ein Bild von einer Pringles-Chipspackung. Darauf zu sehen die Hinweise „Nur/only UK“ und „Nicht für Deutschland“. Doch warum sind die Kartoffelchips nicht für den deutschen Markt bestimmt? Das Foto verriet es – doch nicht alle kamen direkt auf die Antwort.

Dieser Hinweis auf dem Foto verrät, warum die UK-Chips nicht auf den deutschen Markt kommen

Wenn Pringles-Packungen im Gespräch sind, dreht es sich normalerweise um die Inhalte. Im Jahr 2022 war Pringles unter den Top - oder besser Flop - Fünf der Mogelpackungen des Jahres. Der Preis der Packung stieg, während gleichzeitig der Inhalt schrumpfte. Doch im deutschen Reddit-Forum ging es diesmal um ein anderes Detail auf der Chips-Packung und des Rätsels Lösung war nicht leicht zu finden.

Insgesamt mehr als 1.600 Menschen klickten auf „Upvote“, das Reddit-Äquivalent des „Gefällt mir“-Buttons auf Facebook, und diskutierten in über hundert Kommentaren über den Hintergrund des „Verbots“ der Chips für den deutschen Markt. „Der Hersteller hat den Beitrag für das deutsche Recyclingsystem nicht bezahlt“, vermutet ein User - und hat damit vermutlich recht. Erkennbar sei das an dem Recycling-Symbol auf der Packung, verrieten weitere Kommentare. Dort zu sehen das Logo des Grünen Punktes, darunter der Hinweis „Nicht für Deutschland“. Den grünen Punkt gibt es auch in anderen Ländern Europas, die Lizenz für Deutschland scheint beim Hersteller dieses Produktes aber eingespart worden zu sein. Entsorgen sollte man das Produkt aber natürlich trotzdem korrekt.

Grüner Punkt „Nicht für Deutschland“: Das ist der Hintergrund

In Großbritannien käme der weiter oben auf der Packung abgedruckte Recycling-Leitfaden zur Verwendung, erklärte ein Reddit-User. In Frankreich stünde die Chips-Packung aber vermutlich auch in den Regalen, da über dem UK-Leitfaden ein weiterer für Frankreich stehe, mutmaßte ein weiterer Nutzer. Wahrscheinlich würden die Kartoffelchips auch in Deutschland verkauft, aber im Recyclingsystem „wird eine andere Firma als ‚Der Grüne Punkt‘ bezahlt, sodass sie dieses Symbol nicht für Deutschland verwenden dürfen“, hieß es von einer anderen Seite.

In Europa ist das geschützte Markenzeichen „Grüner Punkt“ ein Hinweis dafür, dass der Hersteller der Verpackung für die Teilnahme an dualen Sammel- und Verwertungssystemen bezahlt hat. Deutschland gilt als Weltmeister im Mülltrennen. Doch die scheinbare internationale Vorbildrolle beim Recycling schmilzt dahin, wenn man die Deckel der Tonnen öffnet: Einer Untersuchung des Umweltbundesamtes zufolge enthielten gelbe Säcke und gelbe Tonnen im Jahr 2018 bis zu 40 Prozent Abfälle, die eigentlich anderswo hingehörten. Recycling-Codes auf den Packungen helfen beim Mülltrennen, raten Verbraucherschützer.