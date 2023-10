Netto-Kunde platzt wegen Kassen-Regal der Kragen – „Unfassbar“

Von: Vivian Werg

Ein Regal an der Netto-Kasse sorgt für einen Aufreger. Für ein bestimmtes Angebot an der Quengelzone hagelte es bereits im Februar mächtig Kritik.

Berlin – Immer wieder kursieren skurrile Entdeckungen in Supermärkten und Discountern im Netz. Ein unglaublicher Preis an der Lidl-Supermarktkasse überraschte einen Kunden dermaßen, dass er es amüsiert auf Facebook teilte.

Es gibt aber auch Entdeckungen im Supermarkt oder Discounter, die bei den Kunden Frust oder Ärger auslösen. Das Thema, über das sich jetzt ein Netto-Kunde via „X“, ehemals Twitter beschwerte, ist jedoch sehr ernst. Es geht um die an der Kasse verkauften Schnapsflaschen und die Versuchung, die sie für Alkoholiker darstellen. Auch leere Regale bei Kaufland, absurd hohe Gurken-Preise bei allen Discountern, Ekelfunde bei Rewe oder dreiste Mogelpackungen erhitzen gelegentlich die Gemüter der Kunden.

Ein Netto-Kunde ärgert sich über seine Entdeckung an der Supermarktkasse (Symbolbild) © Jens Kalaene/ dpa

Ärger an der Netto-Kasse: Kunde schimpft über Schnapsregal auf Twitter

Beim Anstehen an der Kasse wandert der Blick meist nochmal über die Regale im Kassen-Bereich. Die meisten werden es kennen: wer an der Kasse steht, neigt zu Impulskäufen. In der sogenannten „Quengelzone“ sind häufig Schokoriegel und Gummibärchen sowie Kaugummis platziert und locken zum Kauf. Aber auch kleine Schnapsflaschen findet man an den Kassen. Und über diesen Anblick war ein Kunde ganz und gar nicht erfreut. „Unfassbar, dass die zu Edeka gehörende Marke Netto immer noch so schamlos an Millionen von alkoholkranken Menschen in Deutschland verdient“, schreibt dieser auf „X“.

„Es gibt Menschen, die schaffen es bis zur Kasse und bekommen das dann auf Augenhöhe platziert“, heißt es weiter. Einige „X“-User teilen die Meinung des Netto-Kunden. Es gibt aber auch mächtig Gegenwind.

Verärgertet Netto-Kunde verschafft sich im Netz Luft – doch nicht alle User teilen seine Meinung

„Ich stimme dir zu. Als trockene Alkoholikerin regt es mich sehr auf, wie lasch der Umgang mit Alkohol gesehen wird. Auch bei Söder, der jeden Tag einen Bierkrug postet. Eine der tödlichsten Drogen überhaupt, aber wehe, du rauchst oder bist mit Sekundenkleber unterwegs“, kommentiert ein User. „Ich muss zustimmen, es ist echt unnötig den Mist an der Kasse zu platzieren, da dieser ja wirklich nur dazu dient, die Sucht für Profit zu nutzen“, schreibt ein anderer.

Es gibt aber auch Stimmen, die den Ärger und die Aufregung überhaupt nicht nachvollziehen können:

„Wer so hart drauf ist, dass er an keinem Flachmann vorbeigehen kann, ohne ihn zu kaufen, dann sollte er vielleicht Supermärkte ganz meiden“.

„Wenn Sie das stört, warum stören Sie sich dann nicht auch an den ganzen Süßwaren, auf Griffhöhe von Kindern?“

„Sorry, ich finde das arg übertrieben“.

„Ist nicht nur bei Netto so. Warum bashen Sie hier einen, den Sie sich rausgreifen? Auch ist der Handel nicht für die Alkoholsucht eines Menschen verantwortlich. Ein Ex-Raucher muss auch immer an den Zigaretten vorbei. Wir müssen mal wieder mehr Selbstverantwortung übernehmen“.

„Das magische Stichwort heißt EIGENVERANTWORTUNG. Etwas, was viele in diesem Land kaum noch kennen, wo sie sich ja selbst von der Regierung vorschreiben lassen wollen, was sie dürfen und was nicht“.

Weil viele User unter seinem Tweet kommentierten, dass viele andere Supermärkte es ähnlich handhaben, lieferte er ein Gegenbeispiel: „Bin gerade bei Aldi Nord und hier ist zwar Tabak und Süßes an der Kasse, aber an keiner ist Alk“. Eine Anfrage an Netto von tz.de von IPPEN.MEDIA blieb bislang unbeantwortet. Bisher gab es noch keine Rückmeldung (Stand: 5. Oktober)

Schnapsregale im Kassenbereich stehen seit längerem in der Kritik

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist das Schnapsregal im Kassenbereich ein Dorn im Auge. Im Februar 2023 zeigte er sich beunruhigt und wetterte auf Twitter über die Supermärkte: „Über diese Art Regale an der Supermarktkasse muss gesprochen werden. Hier werden Menschen mit Alkoholkrankheit gezielt gefährdet. Das ist eine unethische Form der Werbung“, twittert er damals.

Auch Burkhard Blienert, Drogen- und Suchtbeauftragter der Bundesregierung, fordert mehr Strenge und schärfere Regeln, berichtet die Tagesschau. „Der Umgang mit Alkohol sei in Deutschland insgesamt zu lax“, heißt es. Schon seit Jahren warnen Suchtexperten vor den Gefahren der letzten Meter an der Kasse. Hochprozentige Alkoholika in Fläschchen als Mitnahmeartikel anzubieten, seien insbesondere für Menschen mit Suchtproblemen gefährlich. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums herrsche in der Gesellschaft eine „weit verbreitete unkritisch positive Einstellung zum Alkohol“. „7,9 Millionen Menschen der 18- bis 64-jährigen Bevölkerung in Deutschland konsumieren demnach Alkohol in gesundheitlich riskanter Form. Durchschnittlich werden pro Kopf der Bevölkerung jährlich rund zehn Liter reinen Alkohols konsumiert“, heißt es weiter. (Vivian Werg)