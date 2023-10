Kaufland-Fund: Der erstaunlichste Einkaufszettel ever? Kunde entdeckt genialen Trick

Von: Armin T. Linder

Einkaufszettel gehören für viele zum Supermarkt-Alltag dazu. Ein besonders ungewöhnliches Exemplar hat ein Kunde einst in einem Kaufland nahe Hannover gefunden.

Hannover - Einkaufszettel landen nach dem Supermarkt-Besuch in der Regel im Müll. Vielleicht ist es auch eher Schusseligkeit, dass auf dem Boden oder in den Einkaufswagen vieler Filialen verlorene Notizen rumliegen, die etwa aus der Tasche gerutscht sind oder eben achtlos zurückgelassen wurden. Ein besonderes Exemplar hat im November 2021 ein Kaufland-Kunde entdeckt. Und via Twitter öffentlich gemacht. Inzwischen hat er den Tweet auf privat gestellt. Die Skurrilität des Einkaufszettels ist allerdings so groß, dass wir weiterhin darüber berichten – es könnte sich um das ungewöhnlichste Exemplar handeln, das je im Netz gelandet ist.

Kaufland-Kunde entdeckt besonders strukturierten Einkaufszettel

„Im Supermarkt auf dem Fußboden entdeckt. Finde ich das jetzt extrem gut organisiert oder extrem übertrieben?“, schrieb er. Und das Foto machte gleich klar, was gemeint war: ein mehrfarbig am Computer ausgedrucktes Blatt mit ganz sauber nach Warengruppen strukturierten Artikeln. Es gibt auf dem Einkaufszettel eine Menge zu entdecken, sehen Sie selbst:

Der Finder hat genau hingeschaut. „Das Ganze ist sogar nach dem typischen Kundenlauf des Ladens abteilungsmäßig durchnummeriert. Das mach ich selber durchaus auch in meiner Liste haha“, ergänzte der Nutzer wenig später. Ein genialer Trick, den wohl nicht jeder kennt: Wer sich in „seiner“ Filiale auskennt, kann die Produkte vorab auf seiner Einkaufsliste nach der Strecke durch den Markt sortieren. Das spart nämlich Ärger durch Immer-wieder-Zurückgehen, damit Wegstrecke und Zeit (auch wenn die in die Zettel-Erstellung draufgegangen sein dürfte) vor Ort. Er habe die ungewöhnliche Einkaufsliste übrigens in einer Kaufland-Filiale nahe Hannover entdeckt, wie der Nutzer auf tz.de-Rückfrage erklärte.

Kaufland-Einkaufszettel: Reaktionen zwischen Verwunderung und Bewunderung

Die ersten Reaktionen reichten von Verwunderung bis Bewunderung. „Wenn man die Zeit hat… es ist jedenfalls übersichtlich wäre mir persönlich aber zu viel Arbeit. Nutze selbst nur ne App“, schrieb ein Nutzer. „Uuuuh wie derjenige wohl Panik schiebt, wenn er bemerkt, dass er sie verloren hat“, meinte ein weiterer. „Übertrieben organisiert“, „Trennungsgrund“ und „Gewerblich?“ lauteten weitere Kommentare.

Auch die Nutzer auf tz.de staunen über so viel Struktur. Einer findet den Zettel im positiven Sinn spannend: „Ich denke, das ist einfach eine vorgefertigte Liste, die man vor jedem Einkauf ausdruckt und nach Belieben ergänzt mit Anzahl der Produkte oder mit Produkten, welche noch nicht aufgeführt sind. Deshalb vorne die Spalte für die Anzahl und unten die leeren Linien. Also kann diese das Leben durchaus erleichtern, wenn man nicht jedes Mal alles von neuem schreiben muss.“

Andere spekulieren, dass es sich um eine Person handeln könnte, die aus bestimmten Gründen besondere Struktur braucht. „Dieser Einkaufszettel könnte einem Autisten gehören, der diese Ordnung braucht, um sich im Supermarkt wie im Leben zurechtzufinden.“ Insofern wären Lästereien wirklich unangebracht. Staunen ist aber natürlich erlaubt. Ebenfalls vor einiger Zeit für Aufsehen sorgte ein Vorfall an der Kaufland-Kasse, der die Kundin zum Weinen brachte. (lin)