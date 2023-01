Kunde misst Kassenbon nach und beschwert sich über 58-Zentimeter-Papierungetüm

Von: Helmi Krappitz

Ein Depot-Kunde ist überrascht, als er nach dem Kauf von zwei Kerzen einen 58-Zentimeter Kassenzettel bekommt. Auf Facebook teilt er sein Unverständnis.

Aachen – Seit Einführung der Bonpflicht wird mehr Papier für die Ausstellung von Kassenzetteln verwendet. Oft kriegt man unverständlich lange Kassenzettel in die Hand gedrückt – auch bei nur ein oder zwei gekauften Produkten. Das ist auch einem Facebook-Nutzer aufgefallen. Er hat nachgemessen: ein 58-Zentimeter Kassenzettel für den Kauf von zwei Kerzen.

Kunde misst nach: 58-Zentimeter Kassenbon

Der Nutzer teilte am Donnerstag auf Facebook sein Erstaunen über den 58-Zentimeter Kassenbon für den Kauf von zwei Kerzen. Das Bild zeigt den Depot-“Kassenbon Wahnsinns“ mit einem Zollstock daneben. „Die Herausforderung beginnt, wenn der Bon für die Steuer eingescannt werden muss. Dann heißt es entweder Schere und Schnittmuster oder einen Falt-Crash-Kurs bei Falk Stadtpläne belegen“, witzelt der Kunde in der Caption des Bildes. Zwar amüsiert und dennoch voller Unverständnis fragt er nach: „Muss das sein?“

Papierverschwendung: Überlanger Kassenbon trifft auf Unverständnis

Die Reaktion auf das Bild bleibt nicht aus. Auch ein weiterer Nutzer sieht den Nutzen der Papierverschwendung nicht: „Dabei ist da nicht mal ein Gewinnspiel drauf, keine Treuepunkte, kein Spendenaufruf, dieser Einkauf rettet keinen Baum, kein folgen sie uns bei Facebook und Instagram, nicht mal die aktuellen Stellenangebote sind da drauf.“ Lohnen tut sich ein so langer Kassenzettel also nicht. Eine andere Nutzerin hat in Supermärkten das Interesse an Kassenbons beobachtet: „Und wie viele Bons DIREKT an der Kasse zerknüllt werden, weil der Kunde ihn nicht will...“ Depot hat sich nicht zu dem Facebook-Post geäußert.

Überlange Kassenzettel sind keine Seltenheit. Auch ein Netto-Kunde beschwerte sich auf Twitter und erhielt viel Zustimmung. Mit einem Maßband hat auch er seinen Bon nachgemessen: 44 Zentimeter für sieben Produkte. Der Depot-Kunde beweist: schlimmer geht immer. (hk)