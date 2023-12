Kunde sauer: Aldi berechnete 10 Euro mehr als Summe der Einzelpreise – und hat überraschende Erklärung

Von: Armin T. Linder

Die Aldi-Kasse schien einem Kunden aus Hamburg tatsächlich zehn Euro mehr berechnet zu haben, als die Summe der Einzelposten ergab. Der Discounter hat eine erstaunliche Erklärung.

Hamburg – Wo Menschen beteiligt sind, da unterlaufen Fehler. Sogar bei Maschinen. Oder aber bei der Kombination aus beidem. Das zeigt sich immer wieder auch im Supermarkt: Lidl-Quarkbällchen sorgten kürzlich für einen Bon-Betrag von 4009,90 Euro. Und eine Kaufland-Kundin hat einst andere gewarnt, unbedingt immer ihre Kassenzettel zu checken. Einem vermeintlich besonders ungewöhnlichen Eklat bei Aldi schien ein Facebook-Nutzer aus Hamburg auf der Spur zu sein. Doch es gibt eine überraschende Erklärung.

Aldi-Kunde rät: „Addition des Kassenbons nachrechnen!“ – Hat sich die Kasse vertan?

„ACHTUNG RECHENKÜNSTE DER Aldi-Kasse“, schreibt er. „Unbedingt die Addition des Kassenbons nachrechnen! Hier wurden 10,00 Euro zu viel berechnet.“ Wie bitte? Soll man künftig nach dem Einkauf etwa mit Taschenrechner an der Kasse die Einzelposten nachrechnen? Doch tatsächlich: Unsere Redaktion hat die Artikel auf dem Zettel addiert, und der Aldi-Kunde scheint recht zu haben. 66,26 Euro listet die Quittung als Gesamtbetrag auf. Die Artikel ergeben aber tatsächlich zusammengerechnet zehn Euro weniger, nämlich 56,26 Euro.

Der Verdacht mag naheliegen, dass ein Rechenfehler bei der Kasse vorliegt, zwischen den Zeilen scheint der Kunde sogar ein System dahinter zu unterstellen. Doch diese Annahme ist falsch. Unsere Redaktion hat bei Aldi Nord angefragt. Die Kette ging der Sache nach und meldete sich zwei Tage später mit einer Aufklärung, die durchaus überrascht: Es handelt sich nicht um einen Rechenfehler. Sondern um einen Druckfehler!

Aldi prüft den Sachverhalt – und liefert überraschende Aufklärung: Kasse hat eine „1“ verschluckt

Man habe „den Kassenzettel bei uns im System abgerufen, um den Sachverhalt zu prüfen“, erläutert ein Sprecher. „Beim Abgleich mit dem Bild haben wir festgestellt, dass die Ziffer ‚1‘ beim Preis der ersten Position Lenor Flüssigwaschmittel nicht korrekt gedruckt zu sein scheint. Der Artikel kostet 14,99 Euro und nicht wie zu sehen 4,99 Euro.“ Dazu liefert der Sprecher einen Link zur Aldi-Webseite, auf der tatsächlich 14,99 Euro als Preis für den Artikel ausgewiesen ist.

Der Kunde hat also nicht zu viel gezahlt. Es fehlte einfach nur die „1“ beim teuersten Artikel. Dass das Foto des Bons aus der Horner Landstraße 110 in Hamburg für das Facebook-Posting manipuliert wurde, ist zwar nicht komplett auszuschließen, aber was hätte er davon? „Die Verwirrung bitten wir zu entschuldigen“, so der Aldi-Sprecher weiter. „Wenn der Kunde noch Rückfragen hat, steht unser Kundendialog gerne zur Verfügung (kundendialog@aldi-nord.de).“ Auch Lidl liefert Gesprächsstoff in den sozialen Medien – ein Produktfoto sorgt für üble Reaktionen. (lin)