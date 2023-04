„Sei vorsichtig“: Kaufland-Kundin bemerkt unschönen Kassenbon-Fehler und warnt andere

Von: Armin T. Linder

Genaues Hinschauen lohnt sich! Eine Kaufland-Kundin hat es in Leverkusen bei ihrem Kassenbon getan und warnt andere Verbraucher.

Leverkusen - Fehler passieren überall. Egal, ob Menschen beteiligt sind oder Maschinen oder beides. Eine Binsenweisheit. Und natürlich gilt das auch für die Preisabrechnung im Supermarkt. Nicht selten passiert es, dass auf Kassenbons ein anderer Betrag auftaucht als am Regal oder im Prospekt. Und nicht selten werden Kunden deswegen richtig stinkig.

„Sei bitte vorsichtig“: Kaufland-Kundin rät Verbrauchern, genau den Kassenbon zu checken

Die nächste abgedroschene Floskel: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dieser folgte eine Kaufland-Kundin bei der Filiale in Leverkusen. Und warnte in einer großen öffentlichen Facebook-Gruppe die anderen Bewohner der Stadt. „Hallöchen zusammen“, schreibt sie. „Sei bitte vorsichtig beim Einkaufen im Kaufland Leverkusen.“

Die irische Butter der Eigenmarke sei bei Kaufland im Angebot, reduziert auf 1,49 Euro. Doch auf dem Kassenbon sei ein Preis von 2,49 Euro aufgetaucht. „Habe 1€ mehr pro Stück bezahlt“, rechnet die Kundin vor – durch ihre Wachsamkeit habe sie aber an der Info ihre zwei Euro für zwei Stück Butter erstattet bekommen. Die Details und die Echtheit des Bons sind zwar nicht bestätigt, aber auf diesem ist zumindest ein handschriftlicher Eintrag zu sehen: 2,49 Euro durchgestrichen, 1,49 Euro dazugekritzelt.

Die Kaufland-Kundin veröffentlichte dieses Foto ihres Kassenzettels. © Facebook

Der Hinweis ist vom 9. Februar – gut möglich, dass die Kaufland-Filiale den Fehler korrigiert hat oder der Butter-Preis sich seitdem ohnehin geändert hat. Eines bleibt aber: der Tipp, den Kassenbon genau zu checken, um nicht unbemerkt zu viel zu bezahlen. Bei so vielen Artikeln und so einem komplexen System passieren eben auch den Supermärkten solche Preis-Pannen.

Kassenbon kontrollieren: Verbraucher entdecken nicht nur bei Kaufland Fehler

Mehr als 100 Likes und mehr als 80 Kommentare sammelte das Posting. Manche Verbraucherin und mancher Verbraucher hat ähnliche Negativ-Erfahrungen gemacht. „Passiert mir fast bei jedem Einkauf. Deshalb kontrolliere ich den Kassenbon sofort an der Kasse. 8 von 10 Bons stimmen nicht, egal in welchem Markt“, schreibt einer. Eine andere Kundin ist auf Kaufland nicht gut zu sprechen: „Bei Kaufland ist mir das schon sehr oft passiert. Deswegen kaufe ich da selten ein.“

Eine weitere Kundin äußert einen Verdacht: „Passiert uns ständig in egal welchem Supermarkt und egal welches Produkt im Angebot ist. Ich halte es schon fast für eine ‚Masche‘“. Eine angebliche Rewe-Mitarbeiterin hat kürzlich bei Reddit erklärt, wie so etwas zustande komme. Die Hälfte der Beschwerden seien „Fehler seitens der Kunden. Wenn der Kunde recht hat, liegt es an einem defekten Preisschild oder weil ein Artikel falsch eingeräumt wurde.“

Besonnen äußert sich eine andere Facebook-Userin: „Es gibt sehr viele Läden, die darauf hinweisen, den Kassenbon zu kontrollieren ... wenn ihr das nicht macht, ist das eure eigene Schuld. Ich mache das schon seit Jahren. Und der Mensch ist nicht fehlerfrei.“ Mit seinen Schildern hat Kaufland kürzlich einen Kunden zu Aldi „verjagt“. Ein spezielles „Angebot“ hingegen sorgte für einen Run. (lin)