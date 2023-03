Hofer-Kundin zeigt ihren Einkauf und lässt den Preis schätzen – „Das haut rein“

Von: Anna-Lena Kiegerl

Ein nicht ganz so voller Einkaufswagen - doch der hat seinen Preis. © Screenshot/Twitter @Knitzelotte

Eine Hofer-Kundin postet ihren Einkaufswagen auf Twitter und lässt den Preis schätzen. Die Auflösung ist für viele User erschreckend hoch.

München - Immer teurer und teurer werden die Preise für Lebensmittel in den letzten Monaten. Zuletzt haben die Preise für Gemüse, insbesondere für Gurken, ungeahnte Höhen erreicht. Und das ist nicht nur in Deutschland der Fall, auch in anderen Ländern Europas sind die Preissteigerungen immens. Unter anderem auch in Österreich. Hier hat eine Twitter-Userin jetzt ihren Einkaufswagen gepostet. Andere Twitter-Nutzer sollten den bezahlten Preis erraten.

Hofer-Kundin zeigt ihren Einkauf und lässt den Preis schätzen

Etwas Obst, ein Kopf Salat, Knoblauch, Brot, Hähnchen, ein Saft und noch etwas mehr liegt in dem Einkaufswagen der Österreicherin. Ein großer Teil des Einkaufswagens bleibt allerdings auch leer. „Einkauf, ihr dürft schätzen“, schreibt die junge Frau zu ihrem Tweet. Daraufhin zahlreiche Kommentare mit Tipps. Doch: Viele liegen weit daneben.

Von 20 bis 80 Euro ist unter den Schätzungen eigentlich alles dabei. Die Meisten befinden sich allerdings in etwa im Bereich von 30 bis 50 Euro. Der tatsächliche Preis liegt aber weit darüber, so schreibt es auch die Österreicherin immer und immer wieder unter den Kommentaren.

Was hat der Einkauf nun also gekostet? Die junge Frau löst auf: 69,06 Euro lautet der stolze Preis auf dem Kassenbon. Dabei hat sie auf zwei Packungen Schnitzel-Fleisch je einen Rabatt von 50 Prozent bekommen. Ziemlich teuer also. Darüber sind sich auch die Twitter User unter dem Post einig. Ein Nutzer kommentiert: „Ich kaufe fast nur noch nach Prospekt und Angebot.“ Ein anderer findet: „Das ist für den Hofer ganz schön teuer“. Ein weiterer User schreibt: „Oh la la, das haut rein.“ Die Preise sind also auch in Österreich ziemlich heftig, nicht nur bei uns in Deutschland.

