Kassenzettel-Änderung bei Hofer und Spar: Supermärkte ergänzen wichtige Info für Frauen

Von: Christoph Gschoßmann, Anna-Lena Kiegerl

Drucken Teilen

In österreichischen Discountern wird man 16 Tage lang Hinweise zu Hilfsangeboten für Frauen finden – eine Reaktion auf hohe Anzahl an Femiziden in diesem Jahr.

München – Wer seinen Kassenzettel in Österreich genauer ansieht, wird künftig eine Neuerung darauf erkennen. Zumindest seit Samstag (25. November 2023) und für die darauffolgenden 16 Tage. Denn in diesem Zeitraum wird man auf den Kassenzetteln von Hofer und Spar Hinweise zu Hilfsangeboten von Frauen finden.

Der Grund für die Aktion ist die immense Zahl an Femiziden und schweren Gewaltausübungen an Frauen im laufenden Jahr und ist eine Zusammenarbeit aus dem Frauenministerium, dem Bundesministerium für Inneres, dem Kriminalamt in Österreich, sowie dem Handelsverband.

Kassenzettel-Aktion in Österreich: Ausgangspunkt ist ein Gedenktag

Startpunkt ist der internationale Gedenktag für alle Mädchen und Frauen, die Opfer von Gewalt wurden. Dann läuft die Aktion bis zum internationalen Tag der Menschenrechte am 10. September. Auf den Bons werden Notrufnummern abgedruckt, wie etwa der Polizeinotruf Österreichs (113), die Frauen-Helpline (0800 222 555), der Opfer-Notruf der österreichischen Justiz (0800 112 112) oder des Gewaltschutzzentrums (0800 700 217).

Auf den Kassenzetteln von österreichischen Discountern finden sich in den kommenden Tagen Hilfsangebote. © Imago/Zoonar.com

Auch in Deutschland gibt es Hilfsangebote für Frauen, die unter Gewalt leiden. So ist das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben unter der Nummer 116 016 erreichbar. Zudem ist es wichtig, dass Opfer über die Nummern der Polizei (110), der Feuerwehr (112) und die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdiensts (116117) Bescheid wissen. Auch regionale Anlaufstellen und Vereine können den Frauen Unterstützung bieten.

Hinweise zu Hilfsangeboten auf Kassenzetteln: 530 Hofer-Filialen beteiligt

Insgesamt 530 Filialen von Hofer nehmen an der Aktion teil und gibt den Betroffenen damit niederschwellig direkten Zugang zu Schutzeinrichtungen. Hofer erklärt, dass „Jedes Opfer von Gewalt eines zu viel“ sei und es wichtig sei, „Opfer über die richtigen Anlaufstellen zu informieren.“

Bei Spar hingegen werden die Hinweise nicht nur auf den Kassenzetteln gedruckt, sondern befinden sich auch in der App. Der Discounter kooperiert bereits seit dem Jahr 2019 mit dem Verein autonome Frauenhäuser Österreichs. „Wertschätzung und Respekt sind wichtige Werte in unserer Unternehmenskultur. Bei Spar hat daher jegliche Form von Gewalt keinen Platz. Es ist bedauerlich, dass Gewalt noch in vielen Bereichen unserer Gesellschaft so vorherrschend ist“, so Hans K. Reisch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Spar.

Femizide sind in Österreich keine Seltenheit. Doch auch in anderen Ländern sind immer wieder Femizide zu verzeichnen. So auch in Italien. Hier wurden zwei Frauen am selben Tag Opfer der tödlichen Gewalt ihres Ehemanns.