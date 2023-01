„Neuer Kalender? Neue Zeitrechnung?“: Kaufland-Brot irritiert mit Mindesthaltbarkeitsdatum

Närrisches Treiben im Plauener Kaufland? Ein Kunde entdeckte nun ein skurriles MHD auf einem Schnittbrot, das zu der Frage führt: Rechnet der Supermarkt nach einem „neuen Kalender“?

Plauen – Zwölf Monate, jeweils 30 oder 31 Tage – so sieht ein gewöhnlicher Kalender es vor. Ausnahme ist freilich der Februar, der mal 28, mal 29 Tage lang ist. Ob Kaufland sich in Anbetracht dieser Tatsachen mit einem aktuellen MHD einen Scherz erlaubt oder eine „neue Zeitrechnung“ erfindet?

Kaufland: Mindesthaltbarkeitsdatum auf Brot als verfrühter, närrischer Spaß?

Der Kalender wartet alljährlich mit verschiedenen Tagen auf, an denen man die ein oder andere Narretei erwarten darf. Am 1. April ist es regelmäßig Brauch, seinen Mitmenschen kleine Streiche zu spielen und sie mit dem Ausruf „April, April“ aus den Irrungen und Wirrungen des Juxes zu erlösen.

Auch der 11. November ist als Beginn der närrischen Zeit für Faschings-Fans und Karnevalisten ein Schlüsseldatum, das mit allerlei Späßen und Witzen gebührend gefeiert wird. Im Februar selbst steht die fünfte Jahreszeit ins Haus, Verkleidung und Feierei stehen auf dem Plan. Der Tag, den Kaufland allerdings als MHD eines Schnittbrots bestimmt, wirft die Frage auf, ob der Supermarkt den Spaß noch weiter treiben will oder aber – ganz einfallslos – eine technische Panne vorliegt.

Kaufland bedruckt Brot mit unsinnigem MHD: „Neue Zeitrechnung“ im Supermarkt?

Ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben Lebensmittel zu tragen, so will es das Gesetz. Wie mittlerweile weitläufig bekannt ist, dient das Datum allerdings vorwiegend der rechtlichen Absicherung des Supermarktes oder Discounters hinsichtlich der Genießbarkeit der Waren. Diese sind freilich nicht selten auch über das MHD hinaus ohne Bedenken verzehrbar.

Wie Kunden von Kaufland allerdings die Haltbarkeit des Brotes einschätzen sollen, das ein Facebook-User in einer Plauener Filiale des Supermarktes fand, ist fraglich. Immerhin ist der besagte Tag in einem handelsüblichen Kalender nämlich überhaupt nicht auffindbar.

„Hab ich irgendwie was verpasst?“, scherzt der Nutzer der Social-Media-Plattform. „Neuer Kalender? Neue Zeitrechnung?“ Tatsächlich lässt sich aus der Prägung am Tütenbund zwar entnehmen, dass es sich ganz offensichtlich um einen Fehldruck handeln muss – mit welchem Datum die Tüte allerdings versehen werden sollte, bleibt offen. Hierfür hat ein anderer User aber den einfachen Tipp, der Kunde möge sich „mal auf [s]eine Sinne verlassen“, denn mit „Riechen, Schmecken, Sehen“ kann man die Frage, inwieweit ein Lebensmittel noch verzehrbar ist, in den meisten Fällen gut beantworten.

Mittlerweile meldete sich der Supermarkt auf Facebook selbst zu Wort. „Vielen Dank für Deinen Beitrag zur MHD auf dem Brot. Sieht fast nach einer Sternzeit aus“, schreibt Kaufland dem User. „Trekkie-Spaß beiseite, hast Du einen Mitarbeiter in Deinem Kaufland darauf angesprochen? Wenn nicht, dann verrate uns bitte die Filiale, damit wir noch mal nachkontrollieren lassen. Danke Dir. Beste Grüße“.