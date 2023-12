Einkaufen über die Weihnachtsfeiertage: Welche Läden geöffnet haben

Von: Robin Dittrich

An Heiligabend stehen bei vielen Verbrauchern die letzten Einkäufe für die Weihnachtstage an. Da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, wird das erschwert.

Kassel – Ob es um die letzten Weihnachtsgeschenke oder ein großes Festessen geht, die letzten Einkäufe werden oftmals kurzfristig erledigt. Einige Läden haben dafür auch an Heiligabend geöffnet – wie sieht es bei Aldi, Rewe, Lidl, Edeka und Kaufland aus?

Diese Supermärkte und Discounter haben an Heiligabend geöffnet

Wer noch nicht alle Lebensmittel oder Geschenke gekauft hat, braucht nicht in Panik zu geraten. Auch an Heiligabend haben einige Geschäfte geöffnet, obwohl der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt. In den Jahren zuvor kamen Supermärkte und Discounter ihren Kunden entgegen, indem sie in der Regel von 7 bis 14 Uhr geöffnet hatten. In diesem Jahr dürfte das nur auf die wenigsten Geschäfte zutreffen – wie an jedem anderen Sonntag im Jahr haben diese geschlossen.

Obwohl Heiligabend auf einen Sonntag fällt, können Verbraucher in einigen Supermärkten und Discountern Einkäufe erledigen. © Bihlmayerfotografie/Imago (Symbolbild)

Das teilte unter anderem Aldi mit. Die gesamten Filialen von Aldi Süd bleiben an Heiligabend geschlossen. Ausnahmen gibt es hingegen bei Aldi Nord. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen ist es in einigen Filialen möglich, aufgrund der Bäderregel auch an Sonntagen zu öffnen. „Diese ermöglicht dem Handel in Tourismusregionen grundsätzlich, auch an Sonntagen zu öffnen“, schreibt Aldi Nord. Welche Aldi-Märkte geöffnet sein werden, können Kunden über Aushänge im Markt erfahren.

Rewe, Kaufland und Co. meist nur in wenigen Bereichen an Heiligabend geöffnet

Anders als bei Aldi Nord sieht es in weiteren Supermärkten aus. Kaufland gab bekannt, dass „unsere Kaufland-Filialen dieses Jahr am 24. Dezember nicht geöffnet haben, damit unsere Mitarbeiter nach einer verkaufsintensiven Woche den Heiligen Abend in Ruhe im Kreis ihrer Familien und Freunde begehen können.“ Komplizierter wird es bei Rewe. Viele Filialen befinden sich als Rewe to Go Geschäften in Bahnhöfen, Flughäfen oder innerhalb von Aral-Tankstellen.

Die Rewe to go Filialen an Bahnhöfen, Flughäfen und in überaus belebten Fußgängerzonen haben an Heiligabend und den zwei Weihnachtstagen geöffnet. Kunden müssen aber auch dort mit verkürzten Öffnungszeiten rechnen. Gleiches gilt für Lidl-Filialen: Dort richten sich die Öffnungszeiten „nach dem Öffnungszeitengesetz des jeweiligen Bundeslandes und sind am Eingang jeder Filiale auf einem Schild ersichtlich." Edeka-Filialen haben ebenfalls bundesweit geschlossen – einige Ausnahmen in besonderen Standorten kann es geben.