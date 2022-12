Kaufland: Ekelfund bei Ciabatta der Eigenmarke – „Wähhhh grade erst gekauft“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Nachdem sie ein Ciabatta der Kaufland-Eigenmarke gekauft hatte, fiel einer Kundin ein ekelerregendes Detail am Produkt auf. Sie beschwerte sich kurzerhand auf Facebook und erhielt prompt eine Antwort.

Rostock – Nachdem eine Kaufland-Kundin von ihrem Einkauf zurückgekehrt war und das gekaufte Ciabatta der Kaufland-Eigenmarke genauer betrachtet hatte, fiel ihr ein ekliges Detail auf. Sie postete ihren Fund sogleich im Netz und beschwerte sich bei dem Unternehmen.

Kaufland-Kundin macht Ekelfund in Ciabatta

Auf Facebook teilte die Kaufland-Kundin mehrere Fotos von ihrem noch eingepackten Einkauf. Auf einem ist deutlich zu erkennen, weshalb sie sich kurzerhand auf Facebook beschwerte. Das Bild zeigt einen eindeutigen grünen Schimmelfleck am Ciabatta, das laut Verpackungsaufdruck jedoch mindestens bis 18.01.2023 haltbar sein sollte. „Wähhhh grade erst gekauft“, schrieb die Kundin in ihrem Beitrag und fügte noch viermal das Emoji hinzu, das kurz davor ist, sich zu übergeben.

In kürzester Zeit sammelten sich die Kommentare unter dem Beitrag der Kundin. Doch anstatt sich über den Schimmel am Brot zu beschweren, kritisierten die Facebook-User vielmehr die Kundin selbst. „Wäääähhh solche Kunden muss Kaufland ertragen. Was soll dieser Post? Du stellst es so dar als würde Kaufland mit Absicht solche Artikel verkaufen“, warf ihr ein User vor. Eine weitere Nutzerin schrieb: „Bring es doch einfach zurück. Sowas kann bei jedem Produkt passieren.“

Kaufland reagiert auf Ekelfund und entschuldigt sich

Das Social-Media-Team des Unternehmens reagierte umgehend auf den Beitrag der verärgerten Kundin. „Danke für deine Nachricht. Es tut uns sehr leid, dass dein Ciabatta bereits verdorben war“, schrieb ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams und bat außerdem nach der E-Mail-Adresse der Kundin per Privatnachricht und der Filiale, in der sie das Ciabatta erworben hat, um der Sache auf den Grund gehen zu können.

Zuletzt machte ein Edeka-Kunde einen Ekelfund in einer Salatbox und auch ein anderer Kaufland-Kunde machte einen Ekelfund, den er sogleich auf Facebook teilte. Das Supermarktunternehmen nahm das fehlerhafte Produkt mit Humor. (rrm)