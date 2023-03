„Das sieht einfach nur ekelhaft aus“: Kaufland-Foto aus Hamburg erhitzt die Gemüter

Von: Anna-Lena Kiegerl

Dieser Burger aus der Dose sieht alles andere als appetitlich aus. © Screenshot/Twitter @FidelZastro

Burger gehören mittlerweile bei vielen zu den Lieblingsgerichten. Doch Burger aus der Dose? Das klingt nicht so appetitlich – findet auch ein Kaufland-Kunde.

Hamburg – Hamburger sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. An jeder Ecke gibt es sie zu kaufen. Die verschiedensten Variationen und Kreationen werden ausprobiert. Doch diese Burger-Variation wird wohl den wenigsten appetitlich vorkommen. Denn bei Kaufland in Hamburg findet man jetzt einen Burger in der Dose und der sieht so gar nicht genussvoll aus.

Cheeseburger aus der Dose bei Kaufland: „Dachte schon, ich hab alles gesehen“

Ein Twitter-Post mit einem Foto des Burgers ging viral. Zahlreiche Kommentare tummeln sich unter dem Beitrag – die meisten scheinen nicht gerade erfreut. „Unglaublich“, schrieb ein Nutzer. „Das sieht einfach nur ekelhaft aus“ kommentierte ein anderer. Ein anderer User findet: „Dachte schon, ich hab alles gesehen. Aber Cheeseburger aus der Dose, Respekt.“ Klingt also nicht danach, als würden Verbraucher solche Produkte gerne kaufen. Doch was steckt hinter dem Burger aus der Dose?

Der Fund des Twitter-Nutzers ist keine gewöhnliche Mahlzeit für „zwischendurch“. Denn der Burger ist eigentlich als Trekking-Mahlzeit gedacht. Auch für Prepper könnte sich der Burger auszahlen. Denn: Wer hätte nicht gerne einen Burger, der so lange haltbar ist, dass man ihn für etwaige Weltuntergänge im Keller lagern kann.

Döner aus der Dose: Fast alles gibt es in Konserven zu kaufen

Neben den klassischen Dosengerichten wie Ravioli oder Chili gibt es viele Speisen, die man nicht in einer Dose vermuten würde. Ein Burger in der Alu-Verpackung ist schon ziemlich kurios, doch wahrscheinlich genau in demselben Maß ist es ein Döner, eingepackt in der Dose. Ob das wohl Konkurrenz für den Dönerladen um die Ecke wird? Wahrscheinlich eher nicht. Ebenso gibt es Lasagne oder Nudelsalat fest verpackt aus der Konserve. Von A bis Z werden wahrscheinlich fast alle Gerichte in Dosen angeboten. (Anna-Lena Kiegerl)

