Kauflandzettel spielt „Friscg Waschgnuttek“ aus: User in Forum rätseln, einer hat die Antwort

Von: Jannis Gogolin

Ein rätselhafter Posten auf dem Kassenzettel beschäftigte Reddit-User. Die Ursache war schnell gefunden. © Screenshot Reddit

Der Kassenzettel eines Kaufland-Kunden barg eine kryptische Botschaft. Diese postete er auf Reddit und bekam postwendend die Nachricht entschlüsselt.

Itzehoe – Selbstbedienungskassen sind eine Wissenschaft für sich. Manchmal funktionieren sie tadellos, während sie zu gegebener Zeit die Kunden auflaufen lassen. Das ist jüngst einem Reddit-Nutzer in einer Kaufland-Filiale passiert, der die Online-Community mit einem Foto seines Kassenzettels an dem Vorfall teilhaben ließ.

Kassenzettel mit krypsicher Botschaft: Schnell finden Reddit-Nutzer die Ursache der Fehlfunktion

„I think the self checkout had a stroke“ – Ich glaube, die Selbstbedienungskasse hat einen Schlaganfall. Mit dieser Überschrift postete er ein Foto seines kryptischen Kassenzettels in dem Unterforum r/softwaregore. Der sogenannte Subreddit ist bekannt für dessen internationale Sammlung von Software-Fehlfunktionen. Die Ursache des Problems war mithilfe der Leser des Posts schnell gefunden.

Unmittelbar versuchten die Leser der Kommentarspalte ihr bestes, die Wörter zu entschlüsseln. Plausibel klingt die Übersetzung eines der Amateur-Kryptografen von „Friscg Waschgnuttek“ zu Frosch Waschmittel. Im Zuge einer genaueren Analyse stellte ein weiterer Kommentator eine Hypothese auf, denn es gibt eine Auffälligkeit: Mit Blick auf die PC-Tastatur liegen die richtigen Buchstaben für das Lösungswort „Frosch Waschmittel“ immer links neben den falschen Zeichen. Also solle die Quelle eher menschliches Versagen sein, als fehlerhafte Software.

