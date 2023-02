Kaufland-Schneidemaschine macht Brot nahezu unbrauchbar: Kunde will Thema „eskalieren“

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Ärger bei Kaufland: Ein Kunde beschwert sich bei Twitter über eine kaputte Brotschneidemaschine. Die Scheiben sind nun doppelt so dick wie sonst.

München – Für viele Deutsche zählt frisches Brot zu den wichtigsten Lebensmitteln überhaupt. Auch Supermarkt-Ketten bieten ein breites Sortiment an verschiedenen Brotsorten an. Um den Kunden etwas Arbeit und Aufwand abzunehmen, kann der ganze Brotlaib auf Wunsch bereits in Scheiben geschnitten werden. In einer Kaufland-Filiale funktioniert diese Praxis nicht zur Zufriedenheit der Kunden.

Kaufland: Kunde beschwert sich über kaputte Brotschneidemaschine – es passierte nicht zum ersten Mal

Bei Twitter teilte ein Nutzer seine Erfahrung mit einem Markt in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Sein Ärgernis: Die Brotschneidemaschine ist kaputt und schneidet statt ein Zentimeter dicker Scheiben nun fast doppelt so dick Brot auf. Zum Beweis hält er seinen Finger an den Brotlaib. Zu allem Übel tritt das Problem nicht zum ersten Mal auf. Wann das Bild entstanden ist, wird aus dem Beitrag nicht eindeutig ersichtlich.

Ein Kaufland-Kunde beschwerte sich bei Twitter über eine kaputte Brotschneidemaschine in einem Markt in Wiesbaden. © Screenshot Twitter/@FalkWussow

„Angeblich ist der Defekt schon länger bekannt, aber nicht gekennzeichnet oder außer Betrieb genommen“, tweetet der Kunde und stellt fragend in den Raum: „Ich kann mit so dicken Scheiben leben, aber andere Kunden ...?“ Zuletzt hatte ein Kaufland-Kunde in einer Bratwurst einen Ekelfund gemacht.

Auf den Tweet gab es geteilte Reaktionen. „Man hätte es ja dem Personal sagen können, aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht“, stänkerte ein Kommentator. Der User mit dem ursprünglichen Tweet entgegnete darauf, dass die Belegschaft in der Wiesbadener Kaufland-Filiale bereits „seit Wochen“ von dem Problem wüssten.

Kaufland-Kunde ist enttäuscht: „Es passiert nix“

Seine Frau sei zudem „in einer Facebook-Gruppe, in der schon seit Wochen darüber berichtet wird, dass sich immer wieder Leute beschweren und es passiert nix“, so der enttäuschte Kaufland-Kunde. Daher habe er sich dazu entschieden, das Thema öffentlich zu „eskalieren“. Die Supermarkt-Kette hat bisher nicht auf den Beitrag reagiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kaufland bei seinen Kunden für Unzufriedenheit sorgt. Jüngst ärgerte sich ein Kunde über ständige Preissteigerungen für einen Kochschinken, worauf die Kette reagierte. Für einen anderen Kunden dagegen wurde selbst der Einkauf von Klopapier zum Qualitäts-Fiasko. Es bleibt also noch viel zu tun für den Neckarsulmer Supermarkt-Riesen. (vfi)