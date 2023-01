Kaufland-Kunde verzweifelt an Verpackung: „Jetzt habt ihr euch selbst übertroffen“

Von: Raffaela Maas

Ein Kaufland-Kunde verzweifelte beim Öffnen einer Packung Frischkäse - auf seine Beschwerde im Netz reagierte Kaufland nach kürzester Zeit.

München - Nicht immer sind Verbraucher zufrieden mit den im Supermarkt oder Discounter gekauften Produkten. Ob Ekelfund in einer Packung Spinat oder vermeintliche Mogelpackungen - die Liste an Beschwerden im Netz ist lang. Nun beschwerte sich ein Kaufland-Kunde wegen einer Verpackung, die ihn zum Verzweifeln brachte.

Kaufland-Kunde verzweifelt wegen Frischkäse-Verpackung - „War ja schon immer schlimm“

Der verzweifelte Kunde teilte seine Erfahrung auf Facebook und wandte sich direkt an den offiziellen Account von Kaufland, in der Hoffnung auf eine Antwort. „Na Kaufland ... wieder einmal eine Verpackung entwickelt, bei der der Kunde zur Verzweiflung gebracht wird?“, schrieb er in seinem Beitrag, an der er noch ein Foto der besagten Verpackung hinzufügte. Es handelte sich um einen Frischkäse-Aufstrich, dessen Schutzfolie beim Öffnen offenbar in mehreren Stückchen abgeblättert war und nicht in einem Schwung heruntergezogen werden konnte. „Es war ja schon immer schlimm ... Aber jetzt habt ihr euch selbst übertroffen“, merkte der Kunde mit einem wütenden Emoji an.

Im Kommentarbereich unter dem Beitrag folgten gespaltene Reaktionen. Einige User begegneten der Kundenbeschwerde mit Humor. „Nimm das nächste Mal einen Dosenöffner“, witzelte ein User. Eine Userin lachte über den Beitrag und schrieb: „Made my Day“. Doch andere User konnten den Ärger des Kunden nicht so recht nachvollziehen. Einer schrieb: „Vielleicht liegt es aber auch an deiner Feinmotorik“ und ein weiterer konnte nur den Kopf schütteln und kommentierte: „Mein Gott, wie unbeholfen...“

Kaufland reagiert auf Kundenbeschwerde - „Es tut uns leid...“

Auch Kaufland selbst reagierte auf den Beitrag des Kunden. Ein für den Facebook-Account des Unternehmens zuständiger Mitarbeiter kommentierte: „Danke dir für deinen Beitrag. Es tut uns leid, dass das Öffnen des Frischkäses sich als schwierig erwiesen hat. Dein Feedback geben wir gern an die entsprechenden Kollegen weiter“. Außerdem fragte er den Kunden, ob er sich mit dem Kundenmanagement austauschen möchte und wünschte ihm noch ein schönes Wochenende.

Der besänftigte Kunde schrieb, ein Austauschen sei nicht nötig, wenn es an die entsprechende Stelle weitergeleitet werde und nutze dann die Chance, um eine weitere Problematik zu erwähnen. „Das gleiche Problem gibt es übrigens auch bei eurem ‚Monte‘ .... Der ist zwar leckerer als das Original, aber das Öffnen ist genauso schwierig“, schrieb der Kunde als Antwort auf die Nachricht von Kaufland. Schließlich folgte eine weitere Antwort von Kaufland: „Das machen wir sehr gern. Schön, dass dir unser Schoko-Milch-Dessert schmeckt. Auch diese Information leiten wir für dich weiter“.

