Kaufland-Kunde verwirrt wegen kuriosem Produkt – „Ich check‘s nicht“

Von: Tobias Becker

Auf Tiktok macht ein Video über ein Produkt bei Kaufland die Runde. Ein Kunde ist verwirrt und versteht den Sinn des Produkts nicht. Er fragt seine Follower.

Discounter und Supermärkte wie Lidl, Aldi und auch Kaufland bekommen auf Social-Media-Plattformen immer wieder Feedback der Kundschaft. Mal geht es um ernsthafte Beschwerden, mal um kurze Nachfragen. Meist helfen die Unternehmen per Antwort direkt weiter. Nun kursiert ein Video auf der Plattform Tiktok. Darin wundert sich ein User über ein Kaufland-Produkt und erklärt, er habe etwas „ganz Komisches“ entdeckt.

Produkt bei Kaufland verwundert Kunden: „Ich checks nicht.“

Während Lidl sich derzeit mit Kunden-Frust zu XXL-Packungen rumschlagen muss, hat Kaufland kein direktes Problem, dürfte auf das Video aber durchaus aufmerksam werden. Denn: Der Post hat schon 2700 Kommentare gesammelt! Das ist durchaus eine ganze Menge, vor allem im Vergleich zu den üblichen Facebook-Beschwerden, die manchmal gar nicht ernst gemeint sind. Doch was ist dieses komische Etwas, das der Tiktok-User bei Kaufland gefunden haben will?

Im Video sieht man, wie er auf die Milchprodukte zu läuft. Dann greift er zielsicher eine Packung aus dem oberen Regalfach: Dabei handelt es sich um einen Milch- und Haferdrink – also ein „2-in-1“-Getränk. Das sagt auch der Slogan, über den sich User „falaans“ wundert: „Endlich eine Alternative, bei der du dich nicht entscheiden musst.“ Mit dem Slogan ist der Mann nun völlig aus dem Häuschen, wie echo24.de berichtet.

So reagieren andere Tiktok-User auf das Video zum Kaufland-Produkt

Man soll sich laut Slogan nicht mehr zwischen tierischen und veganen Produkten entscheiden müssen, sondern kann demnach einfach den Mix nutzen. „Ich check‘s nicht“, so der Tiktok-User und schreibt unter das Video zum bei Kaufland gefundenen Produkt: „Nennt mir eine Person die das ernsthaft trinken würde und ich geb aus.“ Die Verwunderung über eine mögliche Zielgruppe hält sich in den Kommentaren in Grenzen.

So antwortet Marl0ne: „Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Umgewöhnung hilft.“ Wer also von Kuh- auf Hafermilch umsteigen will, hat einen Zwischenschritt. Ein anderer User schreibt, er habe vor kurzem einen tollen Satz gelesen: „Wenn du ein Produkt nicht verstehst, ist es nicht für dich gemacht.“ Wieder andere werfen der Milchindustrie Gier vor.

„Milchindustrie hat verstanden, dass es sich verkauft und will jetzt auch was vom Profit auch wenn es 0 Sinn macht“, so „labradoritelady“. Es gibt auch Tiktok-User, die das Produkt im Kaufland-Regal feiern. So schreibt eine Frau: „Perfekt. Mein Mann isst jeden Morgen Porridge und macht immer 50/50 Milch und Hafermilch.“ Erklärungen gibt es also eine ganze Menge dafür.