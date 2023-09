Kaufland-Kunde zeigt Gruselfotos aus dem Laden: „Was geht denn da ab?”

Von: Robin Dittrich

Teilen

In den sozialen Medien werden oft Schnappschüsse von kuriosen Entdeckungen im Supermarkt gezeigt. Ein Kaufland-Kunde teilte jetzt ein überaus unappetitliches Bild.

München – Ob schimmlige Lebensmittel, vermeintliche Angebote oder Mogelpackungen: Social-Media-Nutzer teilen ihre Schnappschüsse oftmals mit anderen. Bilder aus einem fragwürdig aussehenden Kaufland erregten jetzt die Gemüter.

Gruselige Zustände bei Kaufland: Twitter-Nutzer teilt seine Fotos

Nicht jeder Supermarkt oder Discounter in Deutschland kann die Kundschaft überzeugen. Manchen passt das Sortiment nicht, andere stören sich daran, wie Gänge, Regale und Produkte aufgeteilt sind. Was ein Kaufland-Kunde auf Twitter teilte, würde aber sicherlich den meisten Kunden missfallen.

Zu sehen ist eine Vielzahl an herunterhängenden Kabeln und Elektronik, die nicht hinter einer Verkleidung stecken. Teils sieht es danach aus, als würde die gesamte Decke in dem Kaufland fehlen. Auch Schilder, wie das zum Ausgang, hängen einfach herum. Der Kabelsalat war dem Kaufland-Kunden genug. Er stellte seine Fotos mit den Worten „Darf ich vorstellen: Mein Kaufland“ auf X (vormals Twitter).

Mit der Menge an freiliegenden Kabeln war es für den Nutzer allerdings noch nicht genug, er teilte noch weitere Supermarkt-Eindrücke. Auf einem der Fotos sind staubige Getränkeflaschen zu sehen, in denen etwas an der Oberfläche schwimmt. Als der Kaufland-Kunde dann von oben fotografiert, könnte einigen Verbrauchern durchaus übel werden. Die Rückstände an der Oberfläche des Rote-Bete-Saftes sind offenbar Schimmel, der augenscheinlich schon einige Zeit wachsen konnte.

Twitter-Nutzer sind in den Kommentaren entsetzt vom Horror-Kaufland

Nicht nur der Tweet-Ersteller selbst war „begeistert“ von seinen Fotos. Auch in den Kommentaren gaben die anderen Nutzer ihren Senf dazu: „Throwback, als ich da Wraps gekauft habe und die einfach verschimmelt waren“, schildert einer seine Erfahrungen. „Haben die nicht mal gesagt, dass man einen 5-Euro-Gutschein bekommt, wenn man abgelaufene Ware findet? In dem Laden würdest du reich werden“, gab ein Nutzer belustigt an. Erst kürzlich teilte ein Kaufland-Kunde sein verdorbenes Kräuterbaguette auf Twitter.

Eine Anfrage an Kaufland zu den Zuständen in der gezeigten Filiale blieb bis dato unbeantwortet. (rd)