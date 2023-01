„Nie wieder“: Frau wettert gegen Kaufland – und bekommt prompt Gegenwind

Eine verärgerte Kaufland-Kundin beschwert sich lautstark über die Preisschilder am Regal einer Filiale. Statt Zustimmung gibt es jedoch viel Kritik.

Aachen – Einkäufe im Supermarkt oder Discounter sind für viele Verbraucher häufig mit Stress verbunden. Bloß an alles denken, was auf der Einkaufsliste steht und am besten noch die Preise vergleichen, um für den sowieso teuer gewordenen Einkauf nicht noch mehr draufzahlen zu müssen als unbedingt nötig. Die Auszeichnungen aufmerksam lesen und die Augen beim Einkaufen offen halten, ist ganz klar ein Muss. Doch genau hier ging bei einer Kaufland-Kundin offenbar etwas schief. Sie teilte nun ihre Erfahrung mit dem Supermarkt im Netz, erntete dafür aber prompt heftige Kritik.

Kaufland-Kundin beschwert sich über falsche Preisschilder am Regal und wirft Supermarkt Abzocke vor

„Nie wieder Kaufland für mich“, begann die aufgebrachte Kundin ihren wütenden Beitrag auf Facebook. Sie richtete sich mit ihrer Beschwerde an die Mitarbeiter der Supermarktkette. Nachdem sie sich zunächst über die „massige Werbung“ beklagte, schilderte die Kundin einen Fall aus einer von ihr besuchten Kaufland-Filiale, der sie zum Verzweifeln brachte. „Bio-Mandarinen: am Regal ausgezeichnet mit 2,49 Euro, an der Kasse dann Überraschung: 2,79 Euro“, schrieb sie.

Auf Nachfrage in der Filiale habe man der Kundin offenbar mitgeteilt, dass es sich bei der Auszeichnung um den Preis von 750 Gramm Mandarinen in der Schale handelte, welche wohl zu dem Zeitpunkt ihres Einkaufs bereits vergriffen waren.

Die Kundin habe daher zu 750 Gramm Mandarinen im Netz gegriffen, welche im Regal ausgerechnet unter dem Preisschild der Mandarinen im Netz lagen. Verärgert führte die Kundin fort: „Ist so etwas legal? Diese Nachfrage beantwortet die Dame an der Information damit, ich können die Mandarinen ja liegen lassen. Was mich dabei am meisten ärgert ist, dass hier genau die Menschen abgezockt werden, die es eh schwer haben in dieser Zeit“.

Kaufland-Kritik sorgt für Gegenwind: „Ist das Ihr Ernst?“

Die Beschwerde der Kundin kam bei den Facebook-Usern ganz und gar nicht gut an. „Ist das Ihr Ernst? Wir können froh sein für die Verkäufer im Einzelhandel, die jeden Tag Ihren Job tun, dass die Regale und die Obst- und Gemüseabteilung aufgefüllt werden. Unsere Aufgabe als Einkäufer ist lesen. Alle Artikel sind ausgeschildert und ausgepreist. Nicht immer nur jammern, sondern auch mal nachdenken“, konterte eine Userin.

Eine weitere kommentierte: „Ich bin mir nicht sicher, aber Lagerkapazitäten sind leider auch bei Kaufland begrenzt, weshalb es leider vorkommen kann, dass man einen Artikel aus der Werbung nicht mehr bekommt. Und wenn man einfach die Preisschilder nicht richtig lesen kann, ist das nicht die Schuld der Verkäufer. Einfach nett fragen, wenn man unsicher ist, geht normalerweise auch“.

Auch eine Userin, die anscheinend selbst bei Kaufland arbeitet, reagierte auf den Beitrag der wütenden Kundin. „Abzocke? Na klar doch, wir haben ja nichts Besseres zu tun, als unsere Kunden zu verarschen. Die Kundin ist anscheinend auch fehlerfrei und wegen 30 Cent so einen Aufstand... Kann ja mal passieren, dass man ein Schild vergisst. Und wegen vergriffener Werbung muss ich sagen, in jedem Prospekt steht: ‚So lange Vorrat reicht!‘ Leider gibt es immer wieder Artikel, die schnell vergriffen sind, und das ist kein Kaufland-Problem, sondern das passiert überall“, entgegnete sie.

Kaufland reagiert auf Kundenkritik und bittet um Verständnis

Schließlich antwortete auch Kaufland selbst auf den Beitrag der verärgerten Kundin. „Danke für deine Nachricht. Wir wünschen dir erst mal ein gesundes neues Jahr“, schrieb ein für den Facebook Account zuständiger Mitarbeiter des Unternehmens, „Wir entschuldigen uns dafür, dass die Mandarinen anscheinend an der falschen Stelle platziert worden sind. Wir bitten hierbei ebenfalls um Verständnis, denn an Tagen wie Silvester ist das Einräumen und Sortieren eine besondere Herausforderung.“ Außerdem wurde die Kundin um eine Direktnachricht mit ihren persönlichen Daten und denen der betroffenen Filiale gebeten, um den Fall an das Kundenmanagement des Supermarktes weiterleiten zu können.

Zuletzt sorgte der Beitrag einer verärgerten Kaufland-Kundin für eine zerknirschte Nachricht des Unternehmens über Facebook. Kurz vorm Jahreswechsel änderte die Kundin ihre Positiv-Meinung über Kaufland. (rrm)