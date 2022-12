Kaufland-Kundin macht eiskalte Cola-Entdeckung: „Nichts, wenn man sofort Durst hat“

Von: Patrick Huljina

Die winterliche Kälte sorgt nicht nur für Probleme auf den Straßen, sondern auch für kuriose Entdeckungen im Supermarkt – wie in diesem Kaufland-Fall.

München - In den vergangenen Tagen war es winterlich kalt in Deutschland. Die Temperaturen lagen teilweise deutlich unter dem Gefrierpunkt – bis zu Minus 18 Grad wurden in München erwartet. Auch im Rest des Landes herrschte mit Schnee, Eisregen und Glatteis immer wieder Winter-Wetter.

Die Minustemperaturen machten dabei nicht nur den Autofahrern zu schaffen, sondern auch so einigen Lebensmitteln. Das beweist das Foto einer Kaufland-Kundin: Sie machte in ihrer Filiale eine eiskalte Cola-Entdeckung – im wahrsten Sinne des Wortes.

„Bei Kaufland gabs heute eisgekühlte Cola“, schrieb sie zu ihrem Bild auf Twitter und fügte zwei verliebte Emojis hinzu. Auf dem Foto der Twitter-Userin ist eine Kiste mit vollen Ein-Liter-Flaschen Coca-Cola zu sehen. Zuletzt gab es neue Aufregung um die neuen Verschlüsse für Coca-Cola-Flaschen. Das Getränk zählt bei vielen Verbrauchern zu den beliebtesten Softdrinks und soll in der Regel erfrischen. In diesem Fall könnte die Erfrischung allerdings ein wenig zu weit gehen.

Denn: Der Inhalt der Cola-Flaschen auf dem Bild der Kaufland-Kundin ist gefroren. Die niedrigen Temperaturen der letzten Tage scheinen dem Getränk vermutlich beim Transport oder der Lagerung zugesetzt zu haben. Die Cola war in diesem Fall also tatsächlich „eisgekühlt“, wie die Twitter-Userin schrieb. „Das nenn‘ ich Service“, kommentierte ein Nutzer und fügte ein lachendes Emoji hinzu. „Es ist halt nichts, wenn man sofort Durst hat“, entgegnete die Verfasserin des Tweets.

Gefrorene Cola ist „sehr heikle Angelegenheit“: Twitter-User raten von Verzehr ab

Scheinbar haben einige Verbraucher bereits Erfahrungen mit gefrorener Cola gesammelt. „Das ist eine sehr heikle Angelegenheit!“, kommentierte eine weitere Nutzerin. „Ich bin ja sprudelnd-eiskalte-Cola-Fanatikerin, aber sobald es etwas einfriert, mischt sich der Sirup nicht mehr richtig zurück und sie ist dahin“, berichtete sie.

Weitere Kommentatoren rieten ebenfalls vom Verzehr ab. Nach dem Abtauen schmecke die Cola in der Regel „abgestanden“. Die Verfasserin des Tweets beruhigte die Kommentatoren. „Das war als Spaß gemeint“, schrieb sie. „Ich kaufe das natürlich nicht mehr, da fraglich ist, ob sie das Einfrieren gut übersteht.“ Beim aktuellen Wetter dürfte es dann vermutlich eh lieber ein warmes Getränk sein, beispielsweise ein Glühwein auf dem Christkindlmarkt – die Preise sind allerdings saftig. (ph)