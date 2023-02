Kaufland-Kundin verdirbt Tofu-Geschnetzeltes den Appetit: „Für mich extrem gefährlich“

Von: Raffaela Maas

Eine Kaufland-Kundin bemerkte gerade noch rechtzeitig eine schimmlige Stelle in einer Packung Geschnetzeltes. Sie beschwerte sich und bekam prompt eine Antwort.

Braunschweig - Die Auswahl an veganen oder vegetarischen Ersatzprodukten wächst in den Supermärkten und Discountern in Deutschland immer mehr. Verbraucher können bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. unterschiedlichste Produkte für eine pflanzliche Ernährung kaufen. Veganer und Vegetarier müssen dabei besonders wachsam sein, um teils versteckte tierische Inhaltsstoffe nicht zu übersehen.

Nicht zu übersehen war zuletzt der Ekelfund einer Penny-Kundin, die ein angeblich rein pflanzliches Gyros gekauft hatte und beim Öffnen der Packung plötzlich einen Knochen in ihrem Essen fand. Auch eine Kaufland-Kundin machte nun eine ungute Erfahrung mit einem veganen Produkt der Kaufland-Eigenmarke. Sie entdeckte ein ekelerregendes Detail, das für sie gefährlich hätte werden können.

Kaufland-Ekelfund: Kundin bemerkt gerade noch rechtzeitig schimmlige Stelle

Die Kundin teilte ihren Fund auf Twitter. „Übrigens richtig cool, wenn man sich nach einem langen Arbeitstag was zu essen machen möchte und das Tofu-Geschnetzelte, was man vor einer knappen Woche gekauft hat, (und noch bis zum 03.03. haltbar ist) einfach verschimmelt ist“, schrieb sie. Dazu teilte sie noch zwei Bilder, die zum einen den Schimmel im Produkt und zum anderen das Mindesthaltbarkeitsdatum zeigten. Den Schimmel entdeckte sie glücklicherweise noch bevor sie Gemüse zu dem Gericht hinzugab, „sonst hätte ich das komplette Essen wegschmeißen müssen“, teilte sie in einem Kommentar mit.

Ekelfund in Tofu-Geschnetzeltem - „Für mich extrem gefährlich“

Ein Twitter-User antwortete mitfühlend und berichtete von einem eigenen Fall: „Ist mir bei den Veggie-Eigenmarken auch schon öfters passiert, dass das vor Ablauf des MHD innen schimmlig war. Hoffe, du hattest noch was als Ersatz parat. Guten Hunger“. Die Kundin antwortete, dass der Fund ihr gesamten Appetit verdorben hatte. „Ich hab vom Essen nur 2-3 Gabeln gegessen, obwohl ich den Tag über noch gar nichts gegessen hatte“, ärgerte sie sich.

Auch ein weiterer User berichtete von einem Erlebnis mit einem verschimmelten Produkt aus dem Supermarkt. Er kommentierte: „Ist mir mal mit Baguettes von dort so gegangen. Aufgetaut und waren angeschimmelt. Konnte ich aber anstandslos zurückgeben und bekam das Geld wieder“. Zurückgeben kam für die Kundin jedoch nicht infrage: Das Tofu-Geschnetzelte landete sofort im Müll. „Ich bin immun erkrankt und für mich sind Schimmelsporen extrem gefährlich“, erklärte sie.

Eine Kaufland-Kundin machte einen Ekelfund in einer Packung Tofu-Geschnetzeltem. © twitter.com/linaxcspr / Collage

Kaufland entschuldigt sich bei verärgerten Kundin

Kaufland reagierte wenig später selbst auf den Beitrag der Kundin. „Dass das mit Abendessen nicht so geklappt hat wie geplant, tut uns leid“, kommentierte ein Mitarbeiter des Twitter-Teams, „wir würden uns das gern etwas genauer ansehen“. Dafür wurde die Kundin um eine Privatnachricht und das Aufbewahren der Verpackung gebeten.

