Kaufland: Kundin macht Ekelfund in Chipstüte - „Chips mit Überraschung“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Eine Kaufland-Kundin fand beim Öffnen einer Chipstüte einen ungebetenen Gast vor. Sie beschwerte sich auf Facebook und erhielt sogleich eine Antwort.

München - Für viele Menschen gehören zu einem gemütlichen Filmabend auf der Couch vor dem Fernseher, Chips oder andere Snacks einfach dazu. Die Snack-Auswahl in den Supermärkten oder Discountern ist dabei riesig. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen unzähligen Produkten. Hat man sich dann für etwas entschieden und es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht, bleibt nur zu hoffen, dass man die richtige Wahl getroffen hat.

Ärgerlich wird es, wenn man sich endlich entschieden hat, die Chips schon einmal gut schmecken, sich dann aber in der Tüte eine unschöne Überraschung befindet. So ähnlich erging es einer Kaufland-Kundin, die in einer Chipstüte einen wahren Ekelfund machte und ihn sogleich im Netz teilte.

Kaufland-Kundin macht Ekelfund in Chipstüte

„Ich wusste nicht, dass es bei euch Chips mit Überraschung gibt!“, postete die empörte Kaufland-Kundin auf Facebook. Wie auf einem Foto, das sie zudem teilte, zu erkennen ist, entdeckte die Kundin in ihrer Chipstüte wohl eine kleine getrocknete Mücke. „Für extra Proteine“, scherzte sie und wandte sich schließlich wieder an Kaufland mit ihrer Beschwerde, „vielleicht müsst ihr noch an der Qualität arbeiten, statt eure Preise immer wieder zu erhöhen.“

Ekelfund in Chipstüte: Kaufland entschuldigt sich

Das Social-Media-Team des Unternehmens reagierte sogleich im Kommentarbereich auf den Hinweis der Kundin. „Es tut uns sehr leid, dass du eine Mücke in der Chipstüte hattest“, schrieb ein Mitarbeiter. Außerdem wurde die Kundin nach ihrem vollständigen Namen, ihren Kontaktdaten und weiteren Informationen zum Produkt gebeten, um den Fall an das Kundenmanagement weiterleiten zu können. Später kommentierte Kaufland, die Kollegen seien informiert worden und würden sich demnächst bei der Kundin melden, doch wie die Mücke in der Chipstüte landete, bleibt unklar.

Aber nicht nur bei Kaufland kommt es ab und an zu unappetitlichen Zwischenfällen. Zuletzt machte ein Edeka-Kunde einen Ekelfund in seinem Salat und wünschte sich deshalb bessere Hygienestandards. Und auch eine Rewe-Kundin entdeckte zuletzt ein unappetitliches Detail an einem zuvor erworbenen Bio-Spinat. (rrm)