Kaufland-Kundin kauft Bratwurst-Packung und fühlt sich betrogen – „Finde den Fehler“

Von: Kai Hartwig

Vorratspackungen haben oft den Vorteil, verhältnismäßig günstig zu sein. Eine Kundin erwischte in einer Kaufland-Filiale allerdings ein Mangel-Exemplar.

München – Beim Einkauf in einem Supermarkt oder Discounter fällt die Wahl oft schwer. Den Kundinnen und Kunden werden in den Regalen zahlreiche Produkte unterschiedlicher Hersteller angeboten. Oft entscheidet der Preis, manchmal auch die Menge über die Kaufentscheidung. Eine Kaufland-Kundin wählte wohl letztere Option.

Beliebt sind bei der Supermarkt-Kundschaft vielerorts Vorratspackungen. Die Packungen enthalten gleich mehrere Einheiten eines Produktes. Das schlägt sich in der Regel auch auf den Preis nieder – der sinkt im Verhältnis zu kleineren Packungsmengen des identischen Produktes. Beim Gang in eine Kaufland-Filiale dürfte dies wohl auch eine Kundin dazu bewogen haben, bei der 6er-Packung Bratwürste zuzuschlagen.

Kaufland-Kundin kauft Bratwurst-Packung mit Makel – „Finde den Fehler“

Sie kaufte sich die „Let‘s BBQ Delikatess Rostbratwürste“ der Kaufland-Eigenmark „K-Classic“. Die Würste seien geeignet „für Grill & Pfanne“, stand auf der Packung. Die sollte sechs Stück mit einem Gesamtgewicht von 540 Gramm enthalten, stand auf der Verpackung. Genug für eine kleine Grillparty mit Freunden. Doch beim genauen Hinschauen fiel der Kundin etwas Entscheidendes auf.

Auf Facebook postete sie in der Kaufland-Community-Gruppe ein Bild der gekauften Wurstpackung und schrieb dazu: „Finde den Fehler.“ Zudem ergänzte die ein missmutig dreinblickendes Emoji und den Hashtag „#verarscht“. Ein anderer Facebook-Nutzer sah es auch und löste auf: „Sechs Stück vermerkt, aber nur fünf drin“, kommentierte er den Post der verärgerten Kaufland-Kundin. In der Tat fehlte eine Wurst in der luftdicht verschlossenen Packung.

Diesen Facebook-Post veröffentlichte eine verärgerte Kaufland-Kundin. © Screenshot/Facebook.com

Der Hashtag „#verarscht“ erschien in diesem Zusammenhang doch ein bisschen hart. Schließlich vermittelt er den Eindruck, als sei hier bewusst zu wenig Wurst in der Packung gewesen und verkauft worden. Dem war sicher nicht so. „Ist ja kein versteckter Mangel, man sieht es ja beim Kauf schon“, meinte eine Nutzerin. Das mag sein, allerdings dürfte es jeder Verbraucher schon erlebt haben, dass man in der Hektik beim Einkauf nicht gleich alle Mängel oder Fehler an Produkten oder auf Kassenzetteln noch in der Filiale bemerkt.

Kaufland reagiert auf Beschwerde seiner Kundin – „Ganz offensichtlich etwas schiefgegangen“

Wie auch die Reaktion von Kaufland erahnen ließ, handelte es sich hier um einen versehentlichen Fehler in der Wurstpackung: „Da ist ganz offensichtlich etwas beim Verpacken schiefgegangen und dafür möchten wir uns entschuldigen“, schrieb ein Mitarbeiter des Social-Media-Teams von Kaufland unter den Beitrag. Und bat um eine direkte Kontaktaufnahme, um den Fall zu klären.

Bei dieser Bratwurstpackung von Kaufland war weniger drin als versprochen. © Screenshot/Facebook.com

Eine weitere Facebook-Userin war derweil der Meinung, die falsche Wurstanzahl in der Packung sei doch halb so schlimm, „solange die Grammzahl stimmt“. Doch das war offenbar nicht der Fall. „Nein, die Grammzahl stimmte nicht“, erwiderte die Kaufland-Kundin. Scherzhaft ergänzte sie: „Und sorry, aber ne Waage hab ich beim Einkauf nicht dabei. Ihr etwa?“ Ein guter Punkt, obwohl in dem ein oder anderen Supermarkt auch Waagen frei zugänglich vorhanden sind, etwa in den Obst- und Gemüseabteilungen.

Unterdessen war dies nicht der erste Fall einer fehlerhaften Wurstpackung bei der Supermarktkette. Kürzlich schaute ein Kaufland-Kunde bei seinen Nürnberger Rostbratwürsten genau hin – und entdeckte einen entscheidenden Fehler. (kh)