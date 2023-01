Kaufland-Kundin berichtet völlig aufgelöst von Regal-Begegnung: „Das ist wirklich hart“

Von: Nadja Pohr

Auf TikTok erzählt eine Frau aufgelöst über ihr Erlebnis mit einer älteren Dame in einem Supermarkt. Im Netz rührt der Clip ebenfalls zu Tränen.

Stuttgart - Die Lebensumstände für viele Bürger in Deutschland gestalten sich durch Inflation und Energiekrise derzeit schwierig. Die Energie- und Lebensmittelpreise sind stark angestiegen, was zur Folge hat, dass die Menschen drastische Sparmaßnahmen treffen müssen und dadurch eingeschränkt sind.

Im Netz lassen sich unter dem Hashtag „IchBinArmutsbetroffen“ viele Erfahrungsberichte finden, die zeigen, wie „unglaublich teuer“ ein Einkauf mittlerweile geworden ist. Die Situation geht an einigen nicht spurlos vorbei. Auf der Videoplattform TikTok teilte eine Frau nun eine Geschichte von einer älteren Dame, die sie selbst miterlebt hat und sie zu Tränen rührt. BW24 fasst zusammen.

„Das tat mir so unendlich leid“: Frau zeigt sich nach Geschichte von alter Dame aufgelöst

In einem TikTok-Video erzählt eine junge Frau, was sie beim Einkaufen in einer Kaufland-Filiale erlebt hat. „Ich war einkaufen und dann war da eine kleine Oma. Sie war wirklich süß“, beginnt sie. Die ältere Dame habe versucht, an eine Hafermilch zu kommen, die im Regal ganz oben stand und sie habe ihr dabei geholfen. „Dann hat sie sich bedankt und gesagt: Ja Mensch, jetzt kann ich mir nur noch einen Liter Milch kaufen“, berichtet die TikTokerin. „Es reicht vorne und hinten nicht mehr das Geld.“

Was die alte Dame dann zu der Frau sagte, lässt ihr die Tränen in die Augen steigen: „Daraufhin hat sie mich angeguckt und gesagt: ‚Am besten wäre doch, wenn man einschläft und nicht mehr aufwacht.‘“ Diese Aussage schockierte sie schwer. „Wegen eines Einkaufs, weil du dir etwas nicht leisten kannst, darüber nachzudenken zu sterben – das ist wirklich hart“, sagt sie aufgelöst. Die TikTokerin habe versucht, die Frau zu trösten und ihr Mut zuzusprechen. Dafür habe sich die ältere Dame bedankt und nochmals wiederholt, dass sie sich kaum etwas leisten könne und sogar hungern müsse. „Das tat mir so unendlich leid. Wieso haben wir Milliarden für Krieg, der uns nichts angeht, aber kein Geld für unsere Alten die es brauchen?“, fragt sich die Frau in dem Clip.

Aufgelöst berichtet eine Frau auf TikTok von ihrem Erlebnis mit einer älteren Dame im Supermarkt. © Fotomontage BW24/Screenshot TikTok/@destynovaltp

„Einfach traurig“: Supermarkt-Erlebnis rührt die User im Netz ebenfalls zu Tränen

In den Kommentaren unter dem TikTok-Video zeigen sich die User mitfühlend. „Mein Herz“, „Oh Gott“ oder „Heftig“, lauten die Reaktionen der Nutzer. „Es ist einfach traurig“, schreibt ein weiterer. Einige sind nach der Geschichte aus dem Supermarkt ebenfalls zu Tränen gerührt. „Meine Oma denkt auch so, aber ich versuche sie jedes Mal auf andere Gedanken zu bringen“, erzählt eine Nutzerin. „Hab jetzt einfach mitgeweint“ und „Das zerreißt mir das Herz“, kommentieren andere.

Viele Nutzer teilen dazu die Meinung der TikTokerin und wünschen sich mehr Unterstützung für ältere Menschen. „Wir brauchen mehr Zusammenhalt“, äußert eine Userin. Eine positive Nachricht für Rentner gibt es immerhin für Juli, denn dann soll es eine „spürbare Erhöhung“ der Rente geben.