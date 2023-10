Lebensmittel-Hersteller meldet Insolvenz an: Was heißt das für Kunden von Aldi, Rewe, Kaufland & Co.?

Von: Helmi Krappitz

Bio-Produkte vor dem Aus? Ein Lebensmittel-Hersteller muss Insolvenz anmelden. Darauf müssen sich Eis- und Pizza-Liebhaber einstellen.

Hamburg – Ob Pizza, Eis oder Riegel – das Startup Purefood war mit verschiedenen Bio-Marken in vielen Supermärkten und Discountern gut vertreten. Doch nun steht das Unternehmen vor finanziellen Problemen: Der Insolvenzantrag liegt nun beim zuständigen Amtsgericht. Was bedeutet das für Kunden der Bio-Produkte?

Eis, Pizza und Riegel: Purefood vertreibt Lebensmittel unter der Marke „Lycka“

Bekannt sind besonders die Purefood-Produkte der Marke „Lycka“. Nach Angaben des Unternehmens waren „Lycka“-Sortiment mit Eis, Pizza und Riegel bei Rewe, Edeka, Aldi Süd, Kaufland und Real gelistet. Auch Alnatura und Müller führen die Bio-Produkte. Die veganen „Lycka“-Riegel werden sogar im Bordrestaurant der Deutschen Bahn verkauft. Unter der Marke „Stark“ vertreibt das Unternehmen Bowls und unter „Teatox“ Tee.

Insolvenzantrag: Bio-Produkte bleiben weiterhin in Supermärkten

Gereicht hat das nicht, denn das Unternehmen Purefood hat laut Lebensmittelzeitung am 10. Oktober einen Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht in Hamburg eingereicht. Nach Angaben des Geschäftsführers wollte der Hauptanteilseigner kein weiteres Geld in das Unternehmen investieren.

Trotz Insolvenzantrag können Kunden erleichtert sein. Denn: Der Geschäftsbetrieb werde bis auf Weiteres uneingeschränkt fortgesetzt. Die Produkte bleiben also zunächst in den Regalen von Aldi, Rewe, Kaufland & Co. Anders als eine bekannte Schokoladenmarke, die aus dem Rewe-Sortiment geschmissen wurde.

Umsatzschwächen: Umstrukturierung blieb erfolglos

Immer mehr Unternehmen stehen vor finanziellen Problemen. Bereits vor einem Jahr sollte eine Umstrukturierung des Start-ups weitere Umsatzschwächen vermeiden. Unter anderem wurde der ehemalige Aldi-Süd-Manager Kohns als Geschäftsführer eingesetzt, so die Lebensmittelzeitung. Die Maßnahmen blieben erfolglos. Purefood-Gründer Felix Leonhardt hatte das Unternehmen bereits vergangenes Jahr verlassen.

„Soziales Lebensmittelunternehmen“: Purefood will soziale Projekte finanzieren

Nach eigenen Angaben setzt sich das Unternehmen für soziales Engagement und Nachhaltigkeit ein. Als „soziales Lebensmittelunternehmen“ will Purefood langfristig Teil des Umsatzes für soziale Projekte verwenden. Wie es nach dem Insolvenzantrag für das Unternehmen und die Ziele weitergeht, wird sich zeigen. (hk)